Fehler abstellen und dagegenhalten

Kommenden Sonntag muss die Landesliga-Mannschaft der SG Argental zur Bundesliga Reserve nach Nürtingen reisen. Die letzte Handballpartie, vor der dreiwöchigen Spielpause, startet um 15 in der Theodor-Eisenlohr-Sporthalle in Nürtingen.

Nach dem vergangenen Wochenende, an dem die SGA-Spielerinnen gleich zwei Partien absolvieren mussten, steht am Sonntag wieder ein schwieriges Spiel auf dem Plan. Beim Tabellenvierten muss die Mannschaft von Trainer Uwe Bittenbinder wieder eine bessere Leistung abrufen um Zählbares mitnehmen zu können.

Nach einem blendenden Start, welcher lange mit der Tabellenführung belohnt wurde, mussten die Nürtingerinnen zuletzt mehrmals Punkte abgeben, so rutschten sie auf den vierten Rang ab. Vergangenes Wochenende bezwangen sie, nach drei Niederlagen in Folge, die SG Bettringen mit 35:19 und auch gegen Argental möchte die TGN sicher alles geben um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Beim Hinspiel in der Tettnanger Halle konnten die Argentalerinnen durch eine starke Leistung der TG Nürtingen einen Punkt abluchsen. Um dies zu wiederholen müssen die Argentalerinnen vor allem die Passfehler und die Fehlwürfe abstellen. In der Abwehr muss frühzeitig und aggressiv agiert werden, um den starken Rückraum der TG zu unterbrechen.

Die Mannschaft wird auch dieses Wochenende nicht vollzählig sein, da noch immer einige Spielerinnen verletzungs- und studiumsbedingt fehlen.