Ein Ereignis mit Charme

Was im vergangenen Jahr seine Premiere hatte und sofort guten Anklang gefunden hat, wird die Kirchengemeinde auch in diesem Jahr den Laimnauern wieder anbieten. Das „Adventsfeuer“ ist eine Veranstaltung mit eigenem Charme.

Mit vielen Details und Angeboten für große und kleine Besucher beginnt das Adventsfeuer am Samstag, 29. November, um 15 Uhr auf dem Kirchplatz in Laimnau. In Feuerkörben lodern die Flammen und tauchen den Kirchplatz in warmes Licht. Verschiedene Gruppen präsentieren an Verkaufsständen liebevoll dekorierte Advents- und Türkränze, fair gehandelte Waren, Plätzchen und Deko-Artikel und bieten diese zum Verkauf an. Zum Verweilen und miteinander ins Gespräch kommen gibt es Kaffee und Kuchen, Glühmost und Punsch, Kürbissuppe und Waffeln und Herzhaftes. Auf die Kinder wartet eine Nikolausüberraschung. Wer lieber drinnen sitzen möchte, hat Gelegenheit, im Gemeindehaus Platz zu nehmen. Gegen Ende des Abends gegen 18 Uhr wird zum Gottesdienst mit Adventskranzsegnung eingeladen. (as)