B-Handballjugend der SGA siegt in Laichingen

Eine Woche nach dem Auswärtssieg in Ulm/Wiblingen ist die B-Jugend der SG Argental zur Auswärtsfahrt nach Laichingen unterwegs gewesen. Nach einer holprigen ersten Halbzeit erkämpften sich die Handballmädchen verdient einen 14:9-Sieg in der Bezirksklasse.

Mit knapp zwei Stunden Fahrt in den Knochen kam die SG Argental zu Beginn nur schwer ins Spiel. In der Abwehr machten die Mädels zu oft den Fehler die Kreuzbewegungen ihrer Gegnerinnen mitzugehen, sodass eine Laichinger Spielerin am Ende immer frei zum Wurf kommen konnte. Im Spiel nach vorne agierten die SGA Mädels ungewohnt zaghaft und mit wenig Tempo und Mut. So geriet man nach acht Spielminuten mit 1:3 in Rückstand. Bis zur Halbzeitpause konnten die Mädels der SG Argental das Spiel nicht drehen und mussten das erste Mal in dieser Saison mit einem 5:6-Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Nach der Pause konnte Laichingen zunächst mit zwei Toren auf 9:7 davonziehen. Ab der 40. Minute drehte die SG Argental dann jedoch auf. In Überzahl fassten sich die Mädels ein Herz und konnten erstmals in Führung gehen. Die Abwehr kämpfte nun hart um jeden Ball, so mussten die Mädels der SGA kein einziges Gegentor mehr hinnehmen. Dagegen gelang es den B-Mädchen der SGA, ihre Führung Tor für Tor auszubauen. Nach 50 Minuten durfte sich die B-Jugend über einen hart umkämpften, aber verdienten 14:9-Sieg freuen.

Nun steht eine kleine Spielpause über die Fasnet an, bevor das B-Juniorinnenteam zum Spitzenspiel nach Hohenems reisen wird. Dort wartet mit dem Tabellenzweiten eine schwere Aufgabe auf die SGA-Mädels, auf die es nun konzentriert hin zu trainieren gilt.

Für die SGA spielten: Maike Schön, Eva Weiß, Marisa Hirscher, Isabell Hirscher, Leonie Späth, Christina Probst, Laura Hertnagel, Tanja Wernlein und Franziska Straub.