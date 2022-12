Zwei Zugaben folgen tosendem Applaus

Nach zweijähriger Pause konnte der Musikverein Kressbronn am vierten Adventswochenende wieder sein traditionelles Weihnachtskonzert abhalten. Die festlich geschmückte Festhalle in Kressbronn war an beiden Konzertabenden sehr gut besucht, teilt der Musikverein in seinem Konzertbericht mit.

Eingestimmt wurden die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem weihnachtlichen Stück „Symphonic Prelude on Adeste Fidelis“. Im Anschluss begrüßte die Vereinsvorsitzende Carolin Waldheuer die Gäste und brachte die Freude aller Musikerinnen und Musiker, diese Konzerte wieder spielen zu dürfen, zum Ausdruck. Waldheuer bedankte sich bei allen Mitwirkenden, die zum Gelingen der diesjährigen Weihnachtskonzerte mitgewirkt haben. Die beiden Ansager Patrick Hörmann und David Furrer führten erstmalig die Gäste durch das Programm und stellten die einzelnen Werke vor.

Mit „The Hounds of Spring“ und dem darauffolgenden Solo von Franziska Klotzbücher an der Piccolo Trompete „The Rose“ brachten die Musikerinnen und Musiker ihre Spielweise zum Ausdruck. Es folgte das Stück „The Wind in the Willows“, die Musik zum bekannten Kinderbuch „Der Wind in den Weiden“. Hier konnten die Zuhörer die Geschichte von Ratte, Maulwurf, Kröte und Dachs nicht nur musikalisch, sondern auch an projizierten Bildern verfolgen. Vor der Pause ertönte „Sons of The Midnight Sun“.

Nach der Unterbrechung startete der Musikverein wie gewohnt mit einem fetzigen Aufmarsch auf die Bühne. Mit diesem kündigten sie den zweiten und legeren Teil des Konzertes an. Es folgten die Stücke „Große Filmhits“ von Helmut Bernhard, „Songs of the Wizz“, „Elvis in Concert“ und „Deep Purple Medley“.

Nach dem abschließenden Stück „All You Want For Christmas“ und dem darauffolgenden tosenden Applaus durch die Konzertbesucherinnen und -besucher ergriff Dirigent Markus Thaler das Wort. Er bedankte sich bei der gesamten Vorstandschaft, bei allen Helferinnen und Helfern, den zahlreich erschienenen Gästen für ihr Kommen sowie bei allen Musikerinnen und Musikern für die Zusammenarbeit bei der vergangenen dreimonatigen Probearbeit.

Mit den zwei Zugaben „Let the Bells Ring“ und „Against all odds“ – einem Solo für Alt Saxofon, das Maren Stahl zum Besten gab – verabschiedete sich der Musikverein.

Wie gewohnt, wird der Musikverein Kressbronn zum Jahresausklang mit seinem traditionellen Neujahrsspielen aufwarten. Die Musikerinnen und Musiker ziehen am Donnerstag, 29. Dezember, ab 16 Uhr durch die Straßen von Kressbronn. Und am Freitag, 30. Dezember, sind sie ab 13 Uhr in den Teilorten von Kressbronn unterwegs.