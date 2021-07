Zwei Vizemeisterschaften und ein Abstieg: Die Saisonbilanz des TC Kressbronn

Für die Mannschaften des TC Kressbronn ist diesjährige Wettkampfphase nun beendet. Die Bilanz fällt unterschiedlich aus. Erfolgreich verlief die Saison für die Damen 40 des TCK, die in der Bezirksoberliga zum Abschluss mit 7:2 gegen die SPG Blautal gewannen und somit den zweiten Platz belegten. Positiv beendeten auch die Kressbronner Herren 30 ihre Saison in der Bezirksliga: Sie schlugen Schlusslicht Primisweiler mit 6:3 und landeten auf Rang zwei. Über den Klassenerhalt in der Oberligastaffel freuten sich am Ende die Damen 50 – die 1:5-Pleite bei der TA VfL Pfullingen war somit verschmerzbar. Abgestiegen sind die Herren 50. Nach einem 1:8 im Auswärtsspiel beim TC Ravensburg müssen sie den Gang in die Bezirksklasse 2 antreten. Die fünfte Mannschaft des TCK, die Herren 70, belegten in der Staffelliga den fünften Rang.