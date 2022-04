Zwei Festnahmen nach Schüssen von Balkon

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in die Argenstraße ausgerückt, nachdem mehrere Schüsse auf dem Balkon eines Wohnblocks gemeldet worden waren. In der Wohnung trafen die Ermittler laut Polizeibericht zwei Brüder im Alter von 21 und 35 Jahren an und nahmen beide vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Beamten unter anderem eine Schreckschusswaffe samt Patronenhülsen der verschossenen Munition, eine Zwille und Wurfsterne. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Gegen den 35-jährigen Bewohner, der aufgrund seiner Alkoholisierung von weit über 3,5 Promille in eine Fachklinik gebracht wurde, leiteten die Ermittler ein Straf-, gegen seinen jüngeren Bruder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.