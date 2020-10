Zweckverbände einigen sich auf Haushalt und Vorsitzende

Zwei Versammlungen an einem Tag: Die Mitglieder des Abwasserzweckverbands Kressbronn-Langenargen sowie die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbands Eriskirch-Kressbronn-Langenargen sind vor Kurzem in der Kressbronner Festhalle zusammengekommen. Laut Pressemitteilung übergab dabei Langenargens Bürgermeister, Achim Krafft, turnusgemäß den Verbandsvorsitz im Abwasserzweckverband nach sechs Jahren an seinen Kressbronner Amtskollegen, Daniel Enzensperger. Im Gemeindeverwaltungsverband bleibt Achim Krafft Vorsitzender, Daniel Enzensperger ist erster Stellvertreter und der Eriskircher Bürgermeister, Arman Aigner, zweiter Stellvertreter.

In der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands mussten in diesem Jahr gleich zwei Haushalte beschlossen werden, heißt es. Der Haushalt 2020 war demnach in Folge einer fehlerhaften Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung erneut zu beschließen. Außerdem wurde der Haushalt 2021 auf den Weg gebracht.

Die Jahresrechnung 2019 wurde beschlossen und der Mitteilung zufolge die geplanten Investitionsvorhaben für das Jahr 2021 samt Erweiterung der Biologie der Kläranlage vorgestellt. Neben einer Bekanntgabe der Finanzprüfungsergebnisse für die Jahre 2015 bis 2017, die ohne Beanstandung verlief, beschloss die Verbandsversammlung ab 2021 auf die elektronische Gremienarbeit umzustellen, wie es die Gemeinden zum Großteil auch praktizieren.

In der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands sei unter anderem ebenfalls der Haushalt für 2021 beschlossen. Nach dem Umbau der alten Schule in Oberdorf zum Verwaltungszentrum sind wie berichtet die Kosten, die für den Verband anfielen, abgesegnet worden. Auch im Gemeindeverwaltungsverband wird 2021 auf die elektronische Gremienarbeit umgestellt. Laut Pressemitteilung wurde im Bereich Personal die Erhöhung des IT-Beauftragten für die drei Gemeinden von 50 auf 100 Prozent sowie die Einstellung eines Baukontrolleurs beschlossen. Wie es abschließend heißt, konnte über eine fast beanstandungslose Finanzprüfung des Verbands der Jahre 2015 bis 2017 berichtet werden.