Zusammenstoß: Autos müssen abgeschleppt werden

Eine 26-jährige Fahrerin eines Renault Laguna ist am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der Kreisstraße 7709 von der Anschlussstelle der Bundesstraße 467 in Richtung Apflau gefahren. Im Bereich Gießenbrücke, kurz nach der Argenbrücke, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Kreisstraße 7776 an die Einmündung zur K7709 heran, bremste kurz und fuhr dann nach rechts in die Straße ein.

Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigt herannahenden Renault. Auf der Einmündung stießen beide Pkw so stark zusammen, dass beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand jeweils Sachschaden von rund 3000 Euro.