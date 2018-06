Zusammenlegung der Grundschulen - aber wo?

Den großen Sprung nach vorn hatte im Frühjahr die Einigkeit der Rektoren gebracht. Seither scheint in Kressbronn in Sachen Schulentwicklung alles auf seinem Weg. Den skizzierte am Mittwoch im Gemeinderat Jochen Schneider vom Büro Schneidermayer aus Stuttgart, mit der Essenz: Die Zusammenlegung der Grundschulen ist keine Frage mehr, die Entscheidung über den Standort könnte mit Vorstellung der Machbarkeitsstudie am 18. November im Gemeinderat fallen.

Nonnenbachschule oder Bildungszentrum – diese Varianten für die Unterbringung der Primarstufe (Klassen 1 bis 4) stellte Schneider mit Vor- und Nachteilen, aber noch ohne Kostenangaben vor. Belastbares Zahlenmaterial soll es im Oktober geben, wenn mit dem Workshop und der folgenden Klausurtagung des Ratsgremiums wichtige Schritte anstehen. Allerdings waren im Frühjahr ungefähre Summen genannt worden, bei denen die Zusammenlegung am Bildungszentrum bei einer Kostenschätzung von 18 Millionen Euro wesentlich über jener für die Zusammenlegung am Standort Nonnenbachschule (geschätzt: sieben bis acht Millionen Euro) lag.

„Pferdefuß“ bei letzterer Variante, für die Joachim Schneider eine leichte Tendenz im Gremium ausmachte: die Mensa. Im Nonnenbachschulgebäude ist sie nicht unterzubringen, sodass in die Überlegungen einbezogen ist, sie im neu zu bauenden Haus in der Hemigkofener Straße 11 anzusiedeln. Ein Multifunktionsraum mit mehr als 100 Sitzplätzen ließe sich hierfür in der relevanten Mittagessenszeit nutzen.

Dies würde aber einen längeren Weg für die Schüler bedeuten samt Querung der Hemigkofener Straße. Von 230 Metern Entfernung sprach Schneider, wenn der Grünbereich einbezogen wird, von 500 Metern, wenn außenherum gegangen wird.

Was in der Entscheidungsfindung ebenso eine Rolle spielen dürfte wie die verkehrliche Erschließung. „Wir werden sie stärker berücksichtigen“, sagte Schneider dem nachfragenden Dieter Mainberger (BWV) zu.

Zu den Varianten: Bei einer Zusammenlegung am Bildungszentrum käme man angesichts der derzeit schon bestehenden Raumnot nicht um einen Neubau herum. Dieser sei auch als Primarstufenhaus vorstellbar, so Schneider – was auch die Förderschüler umfassen könne.

Wichtiger Effekt: Das gesamte Areal der Nonnenbachschule stünde frei, wobei hier keinerlei Nachnutzungsgedanken im Raum standen.

Variante zwei: Bei der Zusammenlegung an der Nonnenbachschule ließe sich auch der Primarbereich der Förderschule integrieren, was eine „Dreizügigkeit plus“ bedeute. Zwei Anbauten wären hierfür offenbar notwendig. Genannt wurde ein Flächenbedarf von 522 Quadratmetern am Ort (plus die Mensa in der Hemigkofener Straße). Ein Vorteil: Am Bildungszentrum würden Räume frei, sodass sich dort umstrukturieren und Platz gewinnen ließe. Für diese Variante spricht offenbar auch, dass sie näher zu jenen Gebieten liegt, in denen noch Wohnbau-Entwicklung erfolgen kann.

Bitte keine Vorfestlegung

„Wir stellen fest: Eine Zusammenlegung ist an beiden Standorten möglich“, wollte Joachim Schneider einer Vorfestlegung entgegen treten.

Bürgermeister Daniel Enzensperger wies darauf hin, dass stets von der Zusammenlegung der Grundschul-Standorte ausgegangen werde – ein Beschluss aber noch ausstehe.

Alles ferne Zukunftsmusik? Nein, gar nicht, sagt Kämmerer Matthias Käppeler: Wenn alles gut gehe (inklusive Schulbauförderung) könne 2017 Baubeginn sein.

Zum Hintergrund der Zusammenlegung: Bis 2030 sollen die Zahlen aufgrund des demografischen Wandels um 13 Prozent an den Grundschulen zurückgehen, wie ein Gutachten belegt, das die Gemeindeverwaltung Kressbronn in Auftrag gegeben hat. Die durchschnittliche Jahrgangsstärke pendelt erzeit bei 62 bis 65 – was für eine Dreizügigkeit steht.