Zurück im eigenen Geburtshaus

Kressbronn blüht auf: Unter diesem Motto gibt es am Sonntag, 17. Juni, wieder die Möglichkeit, bei der Kressbronner Garten-Tour 2018 Gärten mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu besuchen. Von 10 bis 17 Uhr stehen interessierten Besuchern neben den öffentlichen Parkanlagen „Seegarten“ und „Seepark & Schlösslepark“ auch verschiedene private Gartentüren offen. Diese Gärten – vor allem auch die Menschen, die dahinterstehen – wollen wir unseren Lesern in einer Serie vorab vorstellen. Heute: Der Garten von Familie Willmann in der Ottenberghalde.

Auch im Garten ist man ständig ein Lernender. Auf diese Erfahrung freuen sich Gabi und Reiner Willmann. „Eigentlich sind wir richtige Garten-Anfänger“, sagen die beiden frei heraus. „Wir bauen darauf, auch in diesem Jahr bei der Kressbronner Garten-Tour von dem Wissen gärtnerisch erfahrener Besucher profitieren zu können.“ In der Einfahrt zu ihrem Gut, das um das Jahr 1910 erbaut wurde, steht ein mächtiger Walnussbaum, eine nicht weniger prächtige Linde und ein Trompetenbaum. Ein bemerkenswerter alter Bestand. Man sieht Stauden, viele herrlich blühende Pfingstrosen, auch zwei Kamelien – diese müssen im Winter allerdings wieder ins Gewächshaus verfrachtet werden. Im Sommerhalbjahr gedeihen hier die Tomaten bestens. Ins Auge fallen auf dem weitläufigen Gelände aber auch ausdrucksstarke, unterschiedlich große Skulpturen aus Holz oder Bronze, die von Josef Lang, einem befreundeten Künstler aus Landsberg geschaffen wurden und den naturnahen Garten mit seinen großen Rasenflächen zu einem individuellen Gesamtensemble machen.

Das Esszimmer ist früheres Geburtszimmer

„Ich bin hier geboren. Das heutige Esszimmer ist mein Geburtszimmer“, erzählt Reiner Willmann. Als Diplom-Agraringenieur hat er lange Jahre in München gelebt und war Geschäftsführer einer mittelständischen Firma, die sich mit der Herstellung von Teigwaren befasst. Aus der bayerischen Landeshauptstadt stammt auch seine Frau, die als Medizinisch-Technische Assistentin beruflich tätig war. Zusammen hat man zwei erwachsene Kinder und darf sich mittlerweile auch über zwei fünfjährige Zwillingsmädchen als Enkelinnen freuen. War das Ehepaar früher nur an den Wochenenden im heimischen Kressbronn, so haben Gabi und Reiner Willmann im Ruhestand jetzt ihren Lebensmittelpunkt wieder gänzlich an den Bodensee verlegt. Der ist natürlich nicht nur eine ideale Ausgangsbasis für ihren Segelsport. Gabi Willmann sitzt auch gerne auf dem Rücken ihres eigenen Pferdes. Ihr Mann hat für sich ein neues, spannendes Hobby gefunden – das Brennen von Hochprozentigem. Die Lizenz dafür hat er von seinem Großvater übernommen.

Zurück in den Garten. Auch die Gemüsebeete können sich mehr als sehen lassen. Busch- und Stangenbohnen, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Lauch, Knoblauch und sogar exotische Wasabi-Pflanzen. „Wir sind derzeit mit der Gestaltung unseres Gartens noch ein bisschen überfordert und probieren fleißig aus, was sich wo wohlfühlt“, sagen Reiner und Gabi Willmann bescheiden. Die Verantwortlichkeiten sind familienintern aber schon mal geklärt: Der Mann ist fürs Gemüse zuständig, die Frau für die Blumen.