Zum Saisonabschluss ganz oben

Zum Abschluss der Skisaison sind am vergangenen Wochenende die Bezirksmeisterschaften und das Bezirkscup-Finale des Ski-Bezirks Süd in Riefensberg ausgetragen worden. Zusammen mit der SG Aulendorf war der Skiclub Kressbronn Ausrichter der Titelkämpfe. Die Rennmannschaft von Kressbronn war an beiden Tagen mit 23 Läufern und damit in voller Besetzung am Start und holte mehrere Podestplätze, wie der Pressemitteilung des Skiclubs zu entnehmen ist.

Durch das langanhaltende Tauwetter war es für beide Vereine eine große Herausforderung, reguläre Bedingungen für insgesamt 150 Rennläufer zu schaffen. Diese konnten durch viele fleißige Helfer und großes Engagement der Veranstalter und der Liftgesellschaft Riefensberg bestens geschaffen werden, sodass sämtliche Teilnehmer eine durchgehend sehr gut präparierte Piste vorfanden.

Bei den Bezirksmeisterschaften am Samstag gingen, von der U10 bis zur U21, alle mit viel Motivation an den Start. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Es gab einen Durchgang im Riesenslalom zu fahren, der von Gerold Wachter flüssig und schnell gesteckt worden war.

Niklas Engelmann konnte in der Klasse U21 den Meistertitel gewinnen, Franka Flach wurde in der Klasse U21 nur knapp geschlagen und belegte den zweiten Platz. Die jüngeren Rennläufer holten zahlreiche Top-Fünf-Platzierungen und konnten dabei ihre gute Form bei den Meisterschaften unter Beweis stellen.

Am Sonntag wurde – jetzt mit Neuschnee, schlechtem Wetter und schlechter Sicht – der fünfte und sechste Lauf im Bezirkscup-Wettbewerb ausgetragen. Jeweils ein Riesenslalomlauf wurde vom Verein Falken Wangen veranstaltet. Vonseiten des Kressbronner Skinachwuchses trumpften Luisa Dolezal (U8), Franka Flach (U21) und Niklas Engelmann (U21) als Sieger auf. In beiden Rennen konnten sie souverän gewinnen. Auch der Rest des Kressbronner Teams lieferte erneut sehr gute Ergebnisse ab und verpasste zum Teil nur hauchdünn das Treppchen. In der Gesamtwertung aller sechs siegten Luisa (U8) und Franka (U21) in ihrer Altersklasse. Und Morten Peschel belegte im U14-Wettbewerb einen sehr guten dritten Platz.