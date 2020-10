Zugstrecke von Kressbronn nach Lindau gesperrt

Vom 26. Oktober bis 3. Dezember finden bei Enzisweiler Arbeiten an den Lärmschutzwänden statt. Der Streckenabschnitt zwischen Kressbronn und Lindau Hauptbahnhof wird jeweils montags bis freitags ab 21 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Als Ersatz fahren Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV). Die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, die bis zu 25 Minuten frühere Abfahrt der Busse am Lindauer Hauptbahnhof zu beachten.