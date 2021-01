Eine Bundespolizistin hat am Samstagabend ein zweijähriges Mädchen allein in einem Regionalexpress auf dem Weg in Richtung Lindau entdeckt. Die Mutter des Kindes habe am Bahnhof Kressbronn zunächst das Gepäck aus dem Zug geholt und dann das Mädchen holen wollen, teilte die Bundespolizeiinspektion Kempten am Montag mit. Doch bevor die 26-Jährige die Tochter nachholen konnte, schlossen sich bereits die Türen, und der Zug fuhr los.

Die Beamtin nahm sich des kleinen Fahrgastes an und informierte alle umliegenden Polizeidienststellen, heißt es. Noch während der Fahrt erhielt sie einen Rückruf der Leitstelle des Polizeipräsidiums Ravensburg, wo sich die Mutter telefonisch gemeldet hatte. Nach einer kurzen Absprache mit den Landeskollegen nahm die Beamtin das Mädchen kurzerhand mit zur Dienststelle. Eine Dreiviertelstunde nach dem Malheur traf die Oma des Mädchens im Bundespolizeirevier Lindau ein und holte ihre kleine Enkelin ab, um sie zu ihrer Mutter zu bringen.