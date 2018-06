Erneut hat der Technische Ausschuss ein Bauvorhaben am Sonnenhof in Retterschen abgelehnt. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Räte aufgrund der Höhe des Gebäudes dem Projekt eine Absage erteilt, zudem fehlte es an Stellplätzen. Inzwischen hat der Bauherr die Höhe zwar minimiert und durch das Versetzen einer Stützmauer Parkplätze eingearbeitet, allerdings wirke das Gebäude nun noch massiver als bisher, so der Tenor.

Das Haus auf dem Gelände des Sonnenhofs in Retterschen, in dem bereits vier Wohnungen untergebracht sind, ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand und soll deshalb umgebaut werden. Geplant sind zwei kleinere Wohnungen im Erdgeschoss und zwei weitere im Obergeschoss. Um zeitgemäße Wohnverhältnisse zu schaffen, soll eine Aufstockung stattfinden, sodass ein weiteres Vollgeschoss entsteht und das künftige Dachgeschoss ebenfalls für die Wohnungen im Obergeschoss zur Verfügung steht. Die ursprünglichen Pläne sahen vor, das Haus um 2,54 Meter zu erhöhen – zu viel, entschied seinerzeit der Technische Ausschuss und legte eine Erhöhung von maximal zwei Meter fest.

Nun hat der Bauherr die Pläne überarbeitet. Da für die Gewinnung von acht Parkplätzen allerdings eine Stützmauer entlang der Dorfstraße zum Haus hin versetzt werden müsste, erscheine das Gebäude zu massiv. „Von der Straße aus gesehen wirkt das wie vier Vollgeschosse – also wahnsinnig hoch“, meinte Dieter Mainberger – und Stefan Fehringer befand ähnlich: „Die optische Wirkung ist dann eine ganz andere.“

Da bereits zwei zu erhaltene Bäume gefällt worden seien, wie Sabine Witzigmann berichtete, würde die Wirkung auch nicht „abgefedert“, weshalb Hermann Wieland Vorgaben für Neupflanzungen anregte. „Natürlich gibt es Verpflichtungen“, betonte Christoph Metzler – allerdings würden diese erst nach Abschluss des Bauvorhabens überprüft. Sabine Witzigmann störte sich auch an der Parksituation, da die Dorfstraße in Retterschen ohnehin immer zugeparkt sei. „Rechts zugeparkt – links zugeparkt – ich halte das für gefährlich, wenn dann auch noch Radfahrer hinzukommen.“ Die Stellplätze entstünden jedoch komplett auf dem eigenen Grundstück, berichtete Christoph Metzler. Ursprünglich habe der Bauherr die Plätze auf der anderen Seite – also zum Gelände des Sonnenhofs hin – einrichten wollen, da es sich dort aber um eine Privatstraße handele, habe er die Genehmigungen des Eigentümers nicht erhalten, so der Leiter des Baurechtsamts.

Der Technische Ausschuss entschied schließlich mit einer Enthaltung (Martina Knappert-Hiese), das Bauvorhaben samt der Parkplätze zuzulassen, wenn die Erhöhung des Gebäudes einen Meter nicht übersteige.