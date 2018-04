Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer in der Zeit vom vergangenen Mittwochabend bis Freitagnachmittag beim Abbiegen von der Brühlstraße nach rechts in die „von-Aufseß-Straße“ einen in der Brühlstraße in Kressbronn am Straßenrand geparkten Mazda gestreift. Der Autofahrer fuhr laut Polizeibericht anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern.