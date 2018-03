Zerstörung als Mutter aller Dinge

„Die zerstörerische Komponente ist in meiner Arbeit allgegenwärtig“, sagt Davor Ljubicic. Zugleich aber ist die Zerstörung die Mutter aller Dinge: Der in Konstanz lebende Künstler mit kroatischen Wurzeln schafft ein Werk, das sich ständig neu gebiert. Vielschichtig ist es im wörtlichen Sinn, denn oft verklebt er alte mit neuen Arbeiten. Das liegt auch an den Materialien, die er verwendet: Ljubicic zeichnet und malt mit Kohle und mit doppelt gekochtem Leinöl. Dass dieses Öl extrem langsam trocknet, macht er sich zunutze: Ljubicic rollt seine mannshohen Bildformate zusammen, die kleineren stapelt er aufeinander – mit dem Ergebnis, dass sie zusammenkleben. Es gibt große Bildrollen von ihm, die sich überhaupt nicht mehr entfalten lassen. Die kleineren Formate reißt er auseinander und schafft so Zufallscollagen mit seinen eigenen Arbeiten, die er dabei zugleich zerstört. „Alles was ich mache, befindet sich in einem Prozess“, sagt er. Ein Malstrom, in den er auch alte, eigentlich längst fertiggestellte Arbeiten einbezieht. Das Alte wird dadurch Teil des Neuen, und umgekehrt. Davor Ljubicic betreibt in seinem Werk die Aufhebung der Chronologie. Das gleicht einer paradoxen Rebellion gegen das Vergehen der Zeit, denn seine Kunst widersetzt sich dem Altern, indem sie ihrer eigenen Auslöschung zustimmt.

In seiner neuen Ausstellung in der Kressbronner Lände bezeichnet Ljubicic seine Arbeiten als „Rektifizierte Artefakte“. Das meint nichts anderes, als dass er seinen alten Arbeiten wie anonymen Fundstücken gegenübertritt; und dass er diese Fundstücke „rektifiziert“, sie also berichtigt und verbessert, indem er sie verändert. Gültigkeit über den Augenblick hinaus können diese Veränderungen aber nicht beanspruchen. Obwohl Davor Ljubicic das Geschaffene immer wieder zerstört, treibt ihn eine Suche nach dem Ganzen. Einem Ganzen, das er nicht kennt, wie er sagt. Schließlich begreift Ljubicic auch die noch unverwundeten Formen, die er zu Papier bringt, als bloße Bruchstücke, deren Herkunft ihm unbekannt seien. Damit stellt er sich als Künstler zur eigenen Produktion wie ein Archäologe zu den Scherben, die eine Ausgrabung zutage fördert.

Ljubicic präsentiert seine Arbeiten in der Lände als unabgeschlossene Begegnungen. Das bemalte Papier fließt über Metallgestelle wie Teilstücke einer Welle, die sich aufwerfen und wieder verschwinden wird. Andere Arbeiten bleiben eingerollt in diese Wellen und geben ihre Formen nicht preis. Zu Ljubicics Kunst gehören der Gestaltwandel und das Verborgene. Die Unabgeschlossenheit prägt auch die Gestaltung der einzelnen Papierbahnen: Mit Kohle entstehen in weitgreifenden Schwüngen Figuren, die wie Details phantastischer Körper wirken. Zur Gänze in Erscheinung treten sie nicht. Einen Widerpart bildet Malerei, die trotz ihrer Farbigkeit maschinell und kühl wirkt, wie Rohr- oder Kabelsegmente einer anonymen Maschine. Und natürlich verschneidet der Künstler diese beiden Sprachen – zu einer Welt, die Spannungen, aber keine Ganzheit kennt.