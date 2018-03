Zarte bis kraftvolle Klänge in der Festhalle

Ein akustisch und optisch rundum stimmiges Konzert haben die 80 jugendlichen Sängerinnen und Sänger aus neuapostolischen Gemeinden, unterstützt durch das gemeinsame Orchester aus den Kirchenbezirken Ravensburg und Kempten, am Sonntagabend in der Kressbronner Festhalle geboten. Den mehr als 500 Zuhörern wurde ein abwechslungsreiches Programm klassischer bis zeitgenössischer Orchester- und Chormusik geboten. Und das nicht zum ersten Mal, wie es in dem Pressebericht heißt, denn es habe sich um ein Wiederholungskonzert in der vollbesetzten Festhalle gehandelt.

Mit jugendlichem Elan begeisterten die Musiker unter verschiedenen Dirigentinnen und Dirigenten mit jedem ihrer Stücke das Publikum. Chormusik mit Soloeinlagen, symphonisches Orchester oder gemeinsames Musizieren – die Freude an der Musik der Aktiven übertrug sich unvermittelt aufs Publikum und füllte die schmucke Festhalle mit zarten bis kraftvollen Klängen. Die Abstimmung zwischen Orchester und Chor gelang sehr gut, sodass die Musik aus einem Guss den Raum füllte.

Alle Stücke wurden in einer kurzen Anmoderation mit interessanten Informationen zu Komponisten oder Entstehungsgeschichte vorgestellt. So erfuhr man auch, dass im nächsten Jahr der Internationale Jugendtag der Neuapostolischen Kirche in Düsseldorf stattfindet, dessen Motto im Konzert facettenreich interpretiert wurde.

Damit sich die intensive Vorbereitungs- und Probenarbeit lohnt, wurden zwei Konzerttermine angesetzt – vor rund einer Woche in Oberstdorf/Allgäu und nun in Kressbronn. Zum Abschluss und zwischen den Stücken spendete das Publikum langanhaltenden Applaus.