Zahl der Mitglieder steigt deutlich an

Auf der VdK- Kreisverbandskonferenz hat der VdK-Kreisvorsitzende Malte Comdühr außer den Vorsitzenden der Ortsverbände und den Frauenvertreterinnen auch die VdK-Bezirksvorsitzende des Bezirksverbandes Südwürttemberg/Hohenzollern, Sandra Hertha und den Sozialrechtsreferenten Dimo Koppe, begrüßen dürfen. Koppe berät als Nachfolger von Birgit Huber in Friedrichshafen seit dem 1. Januar die Mitglieder in Sozialrechtsfragen, und vertritt sie auch bei Prozessen vor dem Sozialgericht.

Malte Comdühr informierte ausführlich über seine ehrenamtliche Tätigkeit des vergangenen Jahres und hob hervor, dass der Mitgliederstand, trotz Sterbefällen und einiger Austritte, seit einem Jahr um 124 Mitglieder auf 2571 angewachsen ist. Kreiskassierer Thomas Szabautzki legte einen ausgeglichenen Kassenbericht vor. Im Grußwort des Bezirksverbandes lobte Sandra Hertha die Arbeit des Kreisvorstandes und die ehrenamtliche Arbeit in den Ortsverbänden: „Sie machen eine großartige Arbeit.“ Darüber hinaus nahm sie Stellung zur aktuellen Sozialpolitik. Im Anschluss führte sie die Entlastung und die Nachwahlen des Kreisvorstandes durch. Die bisherige Kreisfrauenbeauftragte Helga Wandel, die ihr Amt zum 1. Januar nach fünf Jahren an Karola Hebold übergeben hatte, dankte dem Kreisvorstand für die gute Zusammenarbeit und wurde ebenso wie der scheidende Beisitzer Max Neukamm mit einem Präsentkorb und einer Urkunde verabschiedet. Die neue Kreisfrauenbeauftragte Karola Hebold und der neue Beisitzer im Kreisvorstand, Ernst Zizler, der auch Ortsverbandsvorsitzender in Langenargen ist, wurden in der Versammlung einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Sozialrechtsreferent Dimo Koppe nahm im Anschluss Stellung zu aktuellen Themen im Sozialrecht und dankte für die gute Zusammenarbeit zwischen den Hauptamtlichen der Geschäftsstelle und den Ehrenamtlichen im Kreis- und Ortsverband.