Zünfte aus Kressbronn und Umgebung scheuen beim Hemdglonker kein Schlechtwetter

Nachdem sie es am „Gumpigen“ bei warmem Wetter haben krachen lassen, konnten die Kressbronner Narren am „Bromigen“ noch einmal nachlegen. Denn von der Narrenheimat „Stellwerk“ hat sich am Abend des bromigen Freitags der Umzug der Kressbronner Fasnetsfreunde Richtung Bahnhof bewegt.

Wenig Nachtgewänder, „Hemeder“, Pyjamas oder ähnliches waren zu sehen. Es überwogen Häser der Griesebigger, Haidachgeister und anderer Zünfte aus Kressbronn und Umgebung. Wegen ungemütlicher Wetterverhältnisse waren es weniger Zuschauer, aber die Narren ließen sich nicht beirren, zumal im kleinen Narrendorf am „Stellwerk“ für Bewirtung gesorgt war. „Das gehört einfach zu unserer Dorffasnet“, bestätigten ein paar unverdrossene ältere Damen, die an die Gleise zum Schauen gekommen waren. Den Zug führte mit typischen „KultKultKult“-Geräuschen der närrische Oldtimer-Traktor an, gefolgt von den Schalmeien der Griesebigger-Zunft.

Dann schloss sich die bunte Narrenschar an und marschierte trotz gelegentlicher Regenschauer munter voran, um mit frischem Stärkungsbedarf an die Stände am Stellwerk zurückzukehren.