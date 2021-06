Yoga-Kurs im Park mit Eva Vuksan

Entspannung finden können Interessierte bei „Yoga im Park“ in Kressbronn mit Eva Vuksan. „Zeit für Entspannung, Energie und neue Kraft – mitten im Grünen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Das Angebot ist für alle Menschen ab 14 Jahren geeignet. Auch Einsteiger sind willkommen. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Es wird gebeten einen ausgefüllten Zettel mit Namen, Telefonnummer/Anschrift und Datum der Veranstaltung mitzubringen. Kosten: 8 Euro pro Person, mit Gästekarte 7 Euro. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort bei der Übungsleiterin. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, eine Matte oder ein Handtuch. Fünf Minuten vor Beginn sollten Teilnehmer vor Ort sein. Bei trockener Witterung finden die Yoga-Sessions vom 30. Juni bis 11. August sowie am 1. und 8. September, jeweils mittwochs, immer von 19 bis 20.15 Uhr, statt. Treffpunkt ist an der Konzertmuschel im Schlösslepark, Ecke Seestraße / Maîcher Straße in Kressbronn.