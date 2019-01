Yachtclub Kressbronn-Gohren löst sich auf

Die Mitglieder werden immer weniger und älter, zudem rücken keine jungen Leute nach, die sich ehrenamtlich engagieren: Zum Jahresende hat sich der Yachtclub Kressbronn-Gohren aufgelöst. „Natürlich ist das einigen von uns schwergefallen – schließlich hat es uns 50 Jahre lang im Kressbronner Vereinsleben gegeben“, sagt Präsident Paul Anton Huber.

Ziemlich genau nach 50 Jahren haben die noch verbliebenen 50 Mitglieder das Ende des Vereins bei der letzten Versammlung beschlossen. Zwar habe man zahlenmäßig genügend Leute für einen Fortbestand gehabt, doch „so ein Verein lebt ja vom Engagement der Mitglieder“, fasst Paul Anton Huber zusammen. Da viele der Segler allerdings nur noch passiv dem Verein angehörten und das Segeln aus Altersgründen aufgegeben hätten, wurde auch das Organisieren von Regatten oder anderen Freizeitaktivitäten immer schwieriger. „Ich habe das wirklich gern gemacht, solange alle dabei waren. Aber wenn die Mitglieder altershalber nicht mehr mitmachen, dann macht das auch den Organisatoren keinen Spaß“, sagt der Präsident mit Blick auf die viele Arbeit und Mühe, die Veranstaltungen mit sich bringen.

1968 gegründet

1968 wurde der Verein seinerzeit von einer guten Handvoll Segler gegründet – zu einer Zeit, in der sich laut Paul Anton Huber immer mehr Menschen am Bodensee ein Boot zulegten. „Die Gemeinschaft wurde dann relativ schnell immer größer“, so der letzte Präsident des Vereins. Auch, wenn Ultramarin damals noch ein Baggerloch einer alten Kiesgrube war und erst später zum Yachthafen ausgebaut wurde, veranstalteten die Mitglieder schon damals Regatten, Grillfeste am Ufer des Sees und andere Freizeitaktivitäten. „Das war eine schöne Gemeinschaft, die sich auch oft außerhalb des Segelns getroffen hat. Das wird uns sicher fehlen.“ Doch mit den Jahren wurden die Mitglieder älter und der Segelsport, der körperlich einiges vom Segler abverlangt, musste aufgegeben werden.

Junge Interessenten, die dem Verein beitreten wollten, gab es zwar immer wieder – allerdings nur in Verbindung mit dem Wunsch, durch die Mitgliedschaft einen der rar gesäten Liegeplätze zu bekommen. „Wir haben aber keine eigenen Liegeplätze zu verpachten, sodass das Interesse dann ganz schnell wieder verflogen war“, so Paul Anton Huber. Während man zunächst noch überlegt hatte, gemeinsame Veranstaltungen mit befreundeten Vereinen auszurichten oder mit einem anderen Club zu verschmelzen, mussten die Pläne letztendlich doch aufgegeben werden. „Dafür muss man sich auch auf einer persönlichen Ebene gut verstehen und als ebenbürtige Partner ansehen“, lautet die vorsichtige Antwort auf die Frage, ob es keine andere Lösung als die Auflösung gegeben habe.

Nun werden noch die letzten Formalitäten geregelt – ein sogenanntes Sperrjahr ist nötig, bevor der Verein endgültig aufgelöst werden kann. Bereits 5000 Euro haben die verbliebenen Segler im Herbst an das Oberteuringer Projekt „Shimshal“ gespendet (die SZ berichtete). Das restliche Geld, das nun noch in der Kasse ist, soll der FiDS Stiftung (Foundation for Integrated Disabled Sailing) zugutekommen, in deren Mittelpunkt die Integration und Förderung von behinderten Menschen durch den gezielten Einsatz des Segelsports zur Therapie, Persönlichkeitsbildung und Freizeitgestaltung steht.