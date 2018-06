Worte, Bilder und Musik begleiteten in Kressbronn Kapitän Scotts Südpol-Desaster

Wenige Veranstaltungen im Rahmen des Bodenseefestivals werden so gut zum Thema „Brennpunkt 1912“ passen wie das Literaturkonzert, das die Kulturgemeinschaft Kressbronn am Samstagabend angeboten hat. Denn dieses beleuchtete Kapitän Scotts Desaster am Südpol, wie es sich im Tagebuch des unglücklichen Polarforschers darstellt, der am 18. Januar 1912 den Südpol erreichte und beim trostlosen Rückmarsch Ende März 1912 mit seinen letzten Kameraden an Mangel und Entkräftung verstarb. Eine ungemein spannende, fast dreistündige Veranstaltung der Lesereihe „Spurensuche“ von Kulturgemeinschaft, Gemeindebücherei und Buchhandlung „lesb@r“, die zahlreiche interessierte Zuhörer fand.

Ralph Kolars hatte Schlüsseltexte aus Scotts Tagebuch der „Tragödie am Südpol“ ausgewählt, die die Entbehrungen der Männer auf dem Marsch durch Schnee, Sturm und eisige Kälte bis zu minus 40 Grad Celsius mitempfinden ließen, ihre grausame Enttäuschung, als sie nach 1500 km Marsch zwei Tage vor dem Ziel erkennen mussten, dass Amundsen vor ihnen den Pol erreicht hatte, eine Enttäuschung, die den Rückmarsch noch unerträglicher machte, als er ohnehin war: „Wohlan, Traum meiner Tage, leb wohl!“

Kolars versäumte nicht, Scotts Beschreibung einzubetten in den Zusammenhang, so dass neben der lange Zeit betriebenen Stilisierung als wagemutiges Heldentum auch die Kritik an Scotts logistischen Fehlern deutlich wurde. Interessant auch die Textstellen aus Stefan Zweigs „Sternstunden der Menschheit“ von 1914: Er porträtierte den glücklosen Polarfahrer als „echten Menschen der englischen Rasse“ und sah sein Unternehmen im Zusammenhang eines „Kreuzzugs der Rassen und Völker“, die als Erste ihre Flagge auf noch unentdecktes Gebiet setzen wollten. Originalfotos auf Großleinwand begleiteten die Männer auf ihrem Marsch durch die Eiswüste.

Doch nicht nur Fotos kamen zur Lesung hinzu, sondern eine Musik, die Wort und Bild eindrücklich vertiefte. Zusammen mit ihrer Schwester, der Geigerin Margherita Marseglia, hatte Manuela Klöckner-Marseglia Werke ausgewählt, die bewusst nicht klangmalerisch illustrieren wollten, sondern in das beginnende 20. Jahrhundert führen, das auch in der Musik eine Zeit des Aufbruchs war, eine Zeit der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Dennoch führten die Werke, die sie so dicht und nachhaltig interpretierten, die Bilder im Kopf weiter. Frostig fassten einen die gebrochenen, bebenden Töne von Eugène Ysaÿes experimenteller Violinsonate op. 27 Nr. 5 G-Dur an, während Arthur Louriés „Formes en l’air“ und Prokofjews „Lieder ohne Worte“, bei denen das Klavier zur Geige trat, eher lyrisch, eher Musik der Hoffnung waren. Als glitzernder und doch unerbittlicher Eispalast erwies sich zuletzt Dominique Troncins Klaviersolo über den „offenen Himmel“.