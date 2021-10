Mangelware Wohnraum: Wie Kressbronn dem Problem entgegensteuern will

Bezahlbarer Wohnraum ist in den Gemeinden am See bekanntlich Mangelware. Die Gemeinde Kressbronn versucht, mit kommunalem Wohnungsbau entgegenzusteuern. Jetzt soll im geplanten Baugebiet Bachtobel ein Haus mit zwölf Wohnungen und einem Café entstehen.

Der Gemeinderat segnete das Projekt in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich ab und stimmte auch der Ausschreibung eines Wettbewerbs zu. Die Zielgruppe Mieter 65plus ist dagegen vom Tisch.

Kämmerer Matthias Käppeler betonte, das Projekt solle aufs Gleis gebracht werden. Dahinter stecke unter anderem die grundsätzliche Haltung zum Mietwohnungsbau durch die Gemeinde. Die Entwicklung zeige, dass diese Art von Unternehmung zunehmend öffentliche Aufgabe sei. Ein weiteres Argument: Die Zielgruppe 65plus, die ursprünglich bedacht werden sollte, wachse künftig um ein Drittel. Dazu komme das Potenzial des Baugebiets Bachtobel.

Baukosten in Höhe von etwa 4,5 Millionen

Im geplanten Wohnhaus mit Café sind zwölf barrierefreie, kommunale Wohnungen sowie ein Gewerberaum geplant. Punkte, die es noch zu klären gilt, seien die Erschließungssituation rund um eine Tiefgarage, die Einschätzung der Kostensituation sowie die stadtplanerische Umsetzungen wie Fassade oder Kubatur.

Für die städteplanerische Gesamtwirkung bedeutet das Projekt eine Superchance. Matthias Käppeler

Fest steht dem Kämmer zufolge, dass bei Baukosten in Höhe von etwa 4,5 Millionen Euro erneut ein Gestaltungswettbewerb ausgeschrieben werden muss – was jedoch zeitnah möglich sei. Das Café, das den Bachtobelplatz beleben soll, könnte die Gemeinde verpachten. Allerdings müsste das Gebäude finanziert werden. Matthias Käppeler betonte: „Für die städteplanerische Gesamtwirkung bedeutet das Projekt eine Superchance.“

Genossenschaftsprojekte nicht ausgeschlossen

Stefan Fehringer (BWV) malte mit eigenen Worten „wieder den Teufel an die Wand“ und plädierte für eine Zurückstellung des Projekts. Er zweifelte an an den Rahmenbedingungen. Ein Problem der Altersarmut von „minderbemittelten 65-Plus-Menschen“ hinterfragte er ebenso.

Außerdem befand Fehringer eine Tiefgarage für überflüssig. In dem Zusammenhang sollte die Gemeinde erst eingreifen, „wenn der Druck hoch ist.“ Bevor die Kommune Geld investiere, seien andere Optionen wie genossenschaftlicher Wohnungsbau denkbar.

Bürgermeister Daniel Enzensperger schloss Genossenschaftsprojekte nicht aus. Und Seniorenwohnungen seien kein Muss, sondern eine Idee, hinter der ein absehbarer Bedarf stecke. Fehringer verwies außerdem auf zusätzliche Kosten bei Personal und Verwaltungsarbeitszeit. Enzenspergers Antwort: „Wir sind ein höchst leistungsfähiges Team.“

Zielgruppe Mieter 65plus vom Tisch

Klaus Klawitter (CDU) formulierte Bedenken wegen Kosten und Zeitrahmen im Bezug auf die Ausschreibung eines Wettbewerbs. Karl Bentele (CDU) dagegen fand, dass sich das Projekt besser, einfacher, günstiger und schneller umsetzen lasse. Andererseits zeigte auch er sich skeptisch, was die Alterseinschätzung künftiger Mieter angeht. Im Gesamtzusammenhang spreche das geplante Gebäude jedoch für eine Belebung des Bachtobelplatzes.

Wohnungswirtschaftliche Investitionen rechnen sich auf Dauer. Matthias Käppeler

Für eine Mäßigung bei der Menge der Bauvorhaben sprach sich Gerold Wachter (BWV) aus. Nicht zuletzt, weil es andere Maßnahmen mit höherer Priorität gebe. Matthias Käppeler sagte: „Wohnungswirtschaftliche Investitionen rechnen sich auf Dauer.“

Die Konzentration auf Mieter aus der Gruppe 65plus spielte bei der Abstimmung keine Rolle mehr. Mehrheitlich beschlossen wurde schließlich der Bau eines Wohnhauses mit Café und die Ausschreibung eines Wettbewerbs.

