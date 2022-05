Wo fehlen Parkbänke, Hundetoiletten und Mülleimer?

Seit 2020 ist Kressbronn bei „Sag´s doch“ vertreten, einer Plattform, bei der Bürgerinnen und Bürger verschiedenste Anliegen melden können. Am Montag, 2. Mai, startete die Gemeinde nun auch eine Umfrage über die Plattform „Mach mit“. Mit dieser Umfrage möchte die Gemeinde herausfinden, wo Handlungsbedarf in Sachen Barrierefreiheit besteht und wo noch Mülleimer, Hundetoiletten und Parkbänke fehlen, schreibt die Verwaltung. Der Gemeinde Kressbronn sei es wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sowie auch die Gäste wohlfühlen. Dazu seien unter anderem auch genügend öffentliche Parkbänke, Mülleimer und Hundetoiletten wichtig.

Die Gemeinde legt ebenso großen Wert darauf, Barrieren in der Gemeinde abzubauen und allen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Hier habe die Gemeinde in der Vergangenheit bereits vielfach abgeholfen und stelle jedes Jahr Mittel in den Haushalt ein, um weitere Barrieren abzubauen. Dabei ist die Verwaltung auch auf die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger angewiesen, heißt es abschließend. Bis zum 29. Mai besteht die Möglichkeit daran teilzunehmen. Die Umfrage kann über die Gemeindehomepage geöffnet werden.