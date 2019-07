Wo die Schule zur Wellness-Oase wird

Überall auf dem Gelände der Kressbronner Parkschule gibt es fröhliche Gesichter bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei den zahlreichen erwachsenen Betreuern. Ein eigener Radiosender spielt coole Musik, die auf dem ganzen Schulhof zu hören ist. Dafür sorgen die beiden Moderatoren Leopold Gößwein und Florian Rauch, die ihren Zuhörern auch den einen oder anderen Musikwunsch erfüllen. Kurzum, die Aktion „Bad Kresselnau“ hat ihre Arbeit aufgenommen und präsentiert sich in der ersten Ferienwoche mit vielfältigen Aktivitäten für die 285 jungen Teilnehmer von sechs bis 14 Jahren.

„Es gibt 62 verschiedene Arbeitsstellen in unserer kleinen Stadt“, freut sich die Organisatorin Isabelle Gößwein. „Bei uns wird alles mit ehrenamtlichen Helfern gemacht“, erklärt sie die Besonderheiten von „Bad Kresselnau“. Rund 220 Kräfte hat sie auf ihrer Liste stehen, dazu zählen Eltern, Großeltern, aber auch Menschen, die diese Aktion seit vielen Jahren gerne unterstützen.

Zu den Angeboten gehören kreative Arbeiten wie Kerzen ziehen, Seife herstellen oder töpfern. Wer mag, kann in der Schreinerei Holzboote bauen oder in der Schneiderei bunte Gürteltaschen oder Turnsäcke nähen. Die produzierten Waren werden anschließend im sogenannten Kressi-Markt präsentiert und verkauft. Auch selbst gekochte Marmelade gehört zum Angebot. Angehende Sportler können sich auf dem angrenzenden Spielfeld bewähren. Wer als Sanitäter arbeiten möchte, kann dies im Sanitätszelt ausprobieren, wo eine echte Ärztin für Notfälle aller Art zur Verfügung steht. Die beiden Meerschweinchen Edy und Chess, aber auch das Kaninchen Wuschel werden von kleinen Tierpflegern liebevoll betreut.

Die traditionelle Bürgerwette ist bereits ausgetüftelt. Dafür häkelt die 14-jährige Alessia schon fleißig an einer Kette, die sich vom Eingang am Schulhof bis zum Sportplatz am hinteren Teil des Schulgeländes spannen soll. Schafft das Häkelteam diese Mammutaufgabe nicht, müssen die Organisatoren eine Wettschuld einlösen. Viel Arbeit hat sich das Team der Wellness-Oase gemacht. Im Obergeschoss des Schulgebäudes wurde mit vielen Tüchern ein Beduinenzelt nachgebildet, in dem es nicht nur duftende Fußbäder gibt, sondern auch verschiedene Massagen. Erstmals präsentiert sich eine Geheimagenten-Akademie, bei der die Teilnehmer eine Ausbildung vom Hilfsagenten bis hin zum top ausgebildeten Spion durchlaufen können. Zu den Aufgaben gehört unter anderem das Entziffern von Geheimschriften. Ein Gartencenter, eine Fahrradwerkstatt, ein Elektroshop, eine Apotheke, ein Beautysalon und verschiedene Workshops ergänzen das umfangreiche Angebot. „Morgen steht die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats auf der Tagesordnung“, informiert die Leiterin auf der ersten Bürgerversammlung die jungen Zuhörer.

Die Aktion „Bad Kresselnau“ findet bereits zum 22. Mal statt.