Wirte starten mit guter Auslastung in die Saison

Mit den Kressbronner Wandertagen, die am 12. und 13. April im Hinterland auf großes Interesse gestoßen sind, sind die örtlichen Gastronomen und Hoteliers in die neue Saison gestartet. „Die Buchungen sind bereits sehr gut angelaufen“, blickt Wirtesprecher Walter Göppinger zuversichtlich auf die kommenden Monate.

Alle Gastronomiebetriebe, die über den Winter Pause hatten, hätten jetzt auch wieder aufgemacht, weiß der Wirtesprecher. „Da im Sommer zahlreiche Betriebe gut ausgebucht sind, wollen wir uns in Zukunft im Winter mehr einbringen. Hier ist noch Potenzial vorhanden.“ Die Übernachtungszahlen stets im Auge behaltend, blickt Walter Göppinger nicht nur in die Zukunft, sondern auch zurück: „Wir hatten 2013, übers Jahr gerechnet, einen Übernachtungszuwachs von 4,8 Prozent. Das kann sich sehen lassen.“

Fahren die einen spontan nach Kressbronn, „weil man Kressbronn kennt“, und um bei Tagesausflügen die Umgebung zu genießen, werden andere durch die Kressbronner Homepage oder die der Wirtevereinigung auf die Seegemeinde aufmerksam. Über 60 000 Mal wurde die Internetseite im vergangenen Jahr angeklickt, gibt Göppinger Auskunft. „Vor allem Kurzurlauber nutzen das Forum, um sich über freie Zimmer zu erkundigen.“ Ein großes Klientel der Gäste komme aus Stuttgart. „Die schauen in den Himmel, sehen, dass das Wetter schön ist, buchen kurzfristig und fahren dann hierher.“ Aber auch viele Münchner und Frankfurter zieht es nach Kressbronn.

„Und junge Menschen, die hier campen.“ Dass die Jugend die Gemeinde als Urlaubsort auswählt, „ist schon toll“. Was dazu führt, so Göppinger, dass Kressbronn sich in dieser Hinsicht von anderen Gemeinden am See unterscheidet. „Wir haben nicht nur ältere Gäste.“ Über die Gründe kann Göppinger nur spekulieren. „Es liegt wohl auch daran, dass wir einiges bieten. Ich denke hier nur mal an den Klettergarten.“ Als große Bereicherung für den Ort und die Gastronomie findet Göppinger auch die Neueröffnung des Seehotels. „Es ist modern, hat Pfiff und ist sehr schön“, lobt er das neue Haus direkt am See.

Erfreut zeigt sich Göppinger auch darüber, dass sich das warme Frühjahr auf die Speisekarte auswirkt: „Wir können bereits jetzt Spargel servieren.“ Gleichzeitig verweist der Pächter vom Sportrestaurant TV Kressbronn auf die Individualität und eigene Handschrift der jeweiligen Küchenchefs bei der Speisezubereitung. Wert legen hierbei die Köche vor auf allem auf regionale Produkte von heimischen Landwirten. „Wir verwenden beispielsweise Erdbeeren und Beeren erst, wenn sie auch in Kressbronn wachsen“, hebt Göppinger hervor. „Auch verwenden wir Salate, Gemüse und Obst aus der Region und überwiegend Fisch aus dem Bodensee.“