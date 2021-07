„Wir sind sehr froh, dass es Euch gibt“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das war die klare Rückmeldung, die die Ministranten aus dem Applaus und dem großen Dank der Gemeinde in den beiden Gottesdiensten am 25. Juli in Gattnau und in Kressbronn mitnehmen konnten.

Wir sind sehr glücklich, dass in Gattnau drei und in Kressbronn 10 neue Minis aus den beiden Kommunionjahrgängen 2020 und 2021 gewonnen werden konnten. In Gattnau sind das: Kathi Metz, Emily Lanz und Valentin Späth und in Kressbronn sind das: Johanna Andritzke, Julia Eichwald, Simon Lovecki, Pia Willmann, Luis Abler, Mia Alfery, Elias Schmidt, Laura Schwarzkopf, Isabelle Stoppel, Mia Wörle.

Leider mussten auch wieder langjährige Ministranten verabschiedet werden, deren Einsatz gewürdigt wurde. Großer Dank gebührt Lisa Kuttenberger, die nach neun Jahren und Franziska Klotzbücher, die nach elf Jahren ihren Dienst beenden – beide haben als Oberministrantinnen sehr viel Gutes für die Minis in ihrer Gemeinde geleistet. Verbunden mit dem Dank für ihr Wirken als Oberministrantinnen, äußerte Pastoralreferentin Stefanie Teufel den Wunsch, die beiden auch zukünftig mit ihrem musikalischen Talent in Gottesdiensten zu erleben.

Pfarrer Armin Noppenberger und Stefanie Teufel dankten allen Minis und den erwachsenen Begleiterinnen für ihr Engagement und ihren Dienst für die Ministranten.