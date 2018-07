„Das erschien uns zu kurios“, fasste Andreas Wenzler, Sachgebietsleiter Hochbau, die Angebotsprüfung für die Kanalinnen-Sanierung im dritten Bauabschnitt zusammen. Diese Arbeiten hatten die Gemeinderäte in ihrer Februar-Sitzung an die Firma Swietelsky-Faber vergeben, die bereits die ersten beiden Abschnitte zufriedenstellend erledigt hatte, wie Andreas Wenzler berichtete. Umso überraschender sei es gewesen, dass sich bei Prüfung des Angebots erhebliche Abweichungen gegenüber den anderen Bietern herausgestellt hätten - und die Verwaltung deshalb nun ein anderes Angebot empfehle. „Wir haben das noch nie so gemacht, aber wir hatten einfach erhebliche Zweifel an der fachkundigen Ausführung.“

So sei zum Beispiel die Position „Hindernisse entfernen“ mit 1,57 Euro pro Stunde angeboten worden, während die anderen Bieter zwischen 101 und 165,51 Euro lagen. Andererseits gebe es aber auch Positionen, die gegenüber den Mitbewerbern deutlich überhöht seien, wie beispielsweise „Vorfräsen Stutzen zurückliegend“, die von der Firma Swietelsky-Faber mit 695,56 Euro angeboten wurde, während die anderen Bieter bei 82,76 bis 180 Euro lagen. „Ein erfolgtes Bietergespräch war wenig aufschlussreich, eine nachvollziehbare Preisaufklärung ist unterblieben. Da die Bindefrist längst abgelaufen ist, hat mittlerweile ein Gespräch mit der Firma AKS als zweit günstigstem Bieter stattgefunden“, erläuterte Andreas Wenzler im Gemeinderat. Nun wird die Firma AKS den Auftrag im Herbst 2018 ausführen - statt für 80 000 Euro für 92 000 Euro. Dennoch liege das Angebot unter der Kostenschätzung vom Ingenieurbüro, die sich auf 110 000 Euro belaufen hatte.