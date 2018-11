Jubel im Bildungszentrum Parkschule in Kressbronn: Thomas Brüchle, Klassenlehrer einer zehnten Klasse der Werkrealschule im Bildungszentrum Parkschule, hat vor den Herbstferien in der Tischtennis Para-Weltmeisterschaft im Einzel die Bronzemedaille errungen. Schüler und Kollegen der Schule hatten mitgefiebert und sich riesig über seinen Erfolg gefreut.

Gerade im Einzel hatte es Thomas Brüchle bisher nicht auf das Siegerpodest bei einer WM gereicht, sein Erfolg diesmal war hart erkämpft und in spannenden Spielen glücklich gelungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Mit einer Versammlung aller Schüler im Foyer der Schule wurde nun sein Erfolg gefeiert: Konrektor Stefan Weigele zählte die beeindruckende Zahl seiner Siege auf, darunter die Silbermedaille im Team in Rio, die Silbermedaille im Team bei den Paralympics in London, die Goldmedaille im Team bei der WM in Peking und Bratislava, und, und, und – die Liste wollte gar kein Ende nehmen.

Schüler treten gegen den Profi an der Tischtennisplatte an

Trotzdem meldeten sich im Anschluss einige Schüler, die selbst gegen den Profi an der Tischtennisplatte antreten wollten. Unter großer Beachtung der Schulgemeinschaft spielten sie mit Thomas Brüchle, der dabei eher seine Fähigkeiten als Trainer denn als Kämpfer oder Gegner zeigte und den Schülern ihre Chancen ließ.

Mit einem selbstgestalteten Tischtennisschläger aus dem ITG- und Technikunterricht sowie einem Kuchen in Form eines Tischtennisspiels wurde Thomas Brüchle vom Kollegium gratuliert und versichert: „Wir freuen uns auf weitere Siege, die wir gemeinsam feiern können!“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Schule.