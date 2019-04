Der vergangene Freitag war ein Mammuttag für Evelyne Gebhardt, teilt die Kressbronner SPD-Fraktion mit. Nachdem sie am Vormittag zusammen mit anderen Parlamentariern den zehnten Klassen des Montfort-Gymnasiums Rede und Antwort stand und sich am Nachmittag von ifm und IHK Kritik zur Entsenderichtlinie anhören musste (die SZ berichtete), sprach die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments am Abend auf Einladung der SPD-Kressbronn vor einem kleinen Kreis Interessierter über die aktuelle Europapolitik.

Moderiert von Matthias Eckmann, Student und stellvertretender Kreisvorsitzender der SPD im Bodenseekreis, kam es über zwei Stunden lang zu einem regen Austausch aktueller Themen. Besonders betonte Gebhardt die Europawahl als Schicksalswahl, denn das ausgemachte Ziel rechter Europa-Kandiaten sei es, einmal gewählt, das Parlament abzuschaffen. Damit würde auch die Demokratie abgeschafft. 74 Jahre Frieden, das sei außergewöhnlich in der Geschichte Europas, so die 65-jährige Abgeordnete: „Wir alle sind Friedensnobelpreisträger und darauf können wir stolz sein.“

Fragen der Zuhörer

Neben ihrem selbstbewussten Ja zur Europäischen Union ging Evelyne Gebhardt ebenso ausführlich wie zugewandt auf die Fragen und Anmerkungen der etwa 20 Zuhörer ein. Es werde viel für die Freizügigkeit und den Verbraucherschutz getan, doch das Europäische Parlament kümmere sich nicht vorrangig um Glühbirnen oder Staubsauger. Europa, das sei eine Wertegemeinschaft, „ein freier Raum, in dem wir uns entfalten können“, und das müsse man den Bürgern immer wieder klarmachen. Richtungsweisend, so brachte sie es in ihrem Schlusswort auf den Punkt, sei die anstehende Europawahl am 26. Mai, weil sich dann entscheide, ob in weiter Zukunft einmal die Vereinigten Staaten von Europa stünden oder eine von Atlantik und Mittelmeer umgebene Halbinsel, die von Nationalismus und Krieg beherrscht werde. Von einer europäischen Identität könne man ebenso sprechen wie von einer deutschen, niederländischen oder slowakischen, denn in allen würden die Grundfreiheiten hochgehalten. Das sei es, was Europa von vielen Teilen der Welt unterscheide. Und dafür lasse sich leidenschaftlich kämpfen.