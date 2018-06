Windkraft-Ausstieg: Kressbronn sagt „ja“

Der Gemeinderat hat am Mittwoch den Ausstieg des Regionalwerks Bodensee

aus der Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co KG rückwirkend zum 1. Januar 2015 bei zwei Gegenstimmen gutgeheißen. Der Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat des Regionalwerks ist beauftragt, der Veräußerung der Gesellschafteranteile in Höhe von 12,5 Prozent für einen Euro an die Technischen Werke Schussental zuzustimmen. Zuvor hatte Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hoffmann das Aus empfohlen, nachdem die angestrebte Gesamtkapitalrendite von sechs Prozent nicht zu erreichen ist und kein realisierbares Projekt existiert.

Er sei „kein Windkraftgegner“, die Anlagen passten aber nicht in die Region, sagte Hoffmann, der statt in Windkraftanlagen in Photovoltaik und Blockheizkraftwerke investieren und die intelligent vernetzen will. Das sei wichtig für die Energiewende. Das Regionalwerk war seit Juli 2012 Gesellschafter der Windkraft Bodensee-Oberschwaben, deren Ziel die Errichtung von Windkraftanlagen in der Region ist.

Das Regionalwerk hält am Ziel des Ausbaus regenerativer Energien fest, betonte Hoffmann. Der Aufbau eines Portfolios aus mehreren Blockheizkraftwerken passe aber besser zum Unternehmen als eine Minderheitsbeteiligung an einer Windkraftanlage. Vernetzte Blockheizkraftwerke würden künftig mit positiver und negativer Regelenergie zur Stabilisierung der Netze beitragen, ist er überzeugt. Zudem werde man die Zusammenarbeit mit Energiegenossenschaften weiter forcieren.

Das Regionalwerk Bodensee befindet sich auf einem „deutlichen Trend nach oben“. Im Jahresabschluss 2017/18 erwartet der Geschäftsführer eine Rendite zwischen sieben und acht Prozent und damit eine „klare Ertragssteigerung“. Der Jahresüberschuss belief sich auf über 205 000 Euro, die Rücklagen betrugen knapp 15 Millionen Euro. (sig)