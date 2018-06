Ein Termin zum Vormerken: Am Donnerstag, 16. März, ist um 19.30 Uhr wieder Kino-Abend in der Lände angesagt. Gezeigt wird die Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“.

Die Flüchtlingswelle hält Deutschland in Atem und nun auch die Familie Hartmann. Nach dem Besuch eines Flüchtlingsheims beschließt Angelika – trotz Gegenwehr ihres Ehegatten –, den Flüchtling Diallo in ihrem Haus aufzunehmen. Gutes möchte sie tun und Diallo das Kennenlernen seiner neuen Heimat erleichtern. Doch bei der Ankunft des neuen Gastes kommt es zu allerhand Missverständnissen, Turbulenzen, Problemen und Wirrungen, ganz so, wie sich Angelikas Mann das bereits im Vorfeld gedacht hat.

So müssen sie in diesem ganzen Trubel aufpassen, ihr eigenes familiäres Gleichgewicht nicht zu verlieren, ihre Zuversicht und Stabilität absichern. Eine große Aufgabe – nicht nur für die Hartmanns, sondern auch für ihr Umfeld.

Regisseur Simon Verhoeven nähert sich in seinem neuen Film dem hoch politischen Thema der Flüchtlingswelle in Deutschland mit Humor. Es ist ihm wichtig, dass die Deutschen in Zeiten der Anspannung und Wirrungen das Lächeln über sich selbst nicht verlieren.