Wie man Alphorn spielt und mit Hula Hoop fit bleibt

Die Volkshochschule Kressbronn bietet im kommenden Jahr wieder einige interessante Kurse an. Wer schon immer einmal in ein Alphorn blasen wollte ist dort ebenso richtig wie alle, die sich vornehmen, die Steuererklärung elektronisch zu erledigen oder Neugierige, die den Namen alter Gasthäuser auf den Grund gehen. Ein Überblick.

Berthold Schick macht am Donnerstag, 31. Januar, von 19 bis 21.30 Uhr im Gattnauer Anfänger mit dem Alphorn vertraut. Sie lernen die ersten Schritte des Spiels und bekommen ein Basiswissen vermittelt. Ein Alphorn kann gegen eine Gebühr von zehn Euro ausgeliehen werden. Eigene Alphörner (nur in F-Stimmung) können ebenfalls mitgebracht werden.

Wer sich lieber mit der Steuererklärung auseinandersetzt, lernt am Samstag, 19. Januar, von 9 bis 18 Uhr im Lesesaal im Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, worauf es zu achten gilt. Referent ist Diplom-Finanzwirt Markus Kieble, der auch auf die elektronische Steuererklärung Elster eingeht.

Rüdiger Breustedt bietet vom 10. Januar bis 21. März einen zehnteiligen Kurs „Qigong und Tiefenentspannung“ in der Festhalle (Mehrzweckraum), Hauptstraße 39, an. Sechs einfach zu erlernende Übungen aus der Reihe der 18 Taiji-Qigong-Bewegungen bilden das Gerüst, um in den Fluss der langsam und schonend ausgeführten Qigongübungen zu gelangen, wie die VHS schreibt. Teilnehmer sollten eine Decke und bequeme Kleidung mitbringen.

Im Kurs „Adler, Rose, Hirsch & Co. – Wie Gasthäuser zu ihren Namen kamen“ erzählt Paul Sägmüller am Mittwoch, 16. Januar, von 19 bis 21.15 Uhr im Lesesaal des Bahnhofs in oberschwäbischer Mundart, was es mit diesen Namen auf sich hat. Im Vortrag werden mehr als 100 Gaststätten mit zum Teil recht ausgefallenen Namen wie „Zur alten Zeit“ oder „Zur Dreckschänke“ vorgestellt.

Außerdem bietet Sophia Frey am Samstag, 12. Januar, von 10 bis 12 Uhr in der Festhalle (Bühne) einen Hula-Hoop-Dance-und-Fitness-Kurs an. Hooping steigert laut Pressemitteilung die Ausdauer, hilft beim Abnehmen, dient zum Muskelaufbau und trainiert die Problemzonen. Teilnehmer erlernen lernen erste Tricks mit dem Hula Hoop und kombinieren diese zu einer einfachen Choreografie. Übungsreifen sind vorhanden. Teilnehmer sollten bequeme Kleidung und ein Getränk mitbringen.