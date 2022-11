„Wie früher“-Gefühl: Besucher genießen Vorweihnachtsstimmung in Kressbronn

Der Rathausplatz in Kressbronn mit den angrenzenden Höfen ist voll. Zahlreiche Standbetreiber, ob karitativ, gemein- oder eigennützig, haben am Samstagabend, also an Tag 2, des Weihnachtsmarkts meist heimische Waren und Leckereien angeboten. Dazu erklangen von der kleinen Bühne am Rathaus Weihnachtsmelodien, gespielt von Schülern der Musikschule oder Adventslieder, gesungen von den Waldkindergartenkindern.

Wer Selbstgemachtes sucht ist auf dem Weihnachtsmarkt in Kressbronn richtig. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Die Besucher genießen die Stimmung, die Lichter und den großen Weihnachtsbaum und die kulinarischen Stände. „Wer Kässpätzle isst, ist einfach fröhlich“, sagt eine heitere Kundin und verweist auf ihren strahlenden Sohn. Jan Stingel steht erwartungsvoll in der Schlange, und wartet auf sein wärmendes Getränk: „Das lohnt sich, hier gibt es den besten Glühwein.“ Ein anderer Glühweinstand fällt auf, weil eben keine Schlange davor anzutreffen ist. „Es tut mir leid, der Glühwein ist noch nicht warm genug“, erklärt die Verkäuferin den fragenden Kunden.

Wer ein Geschenk sucht, hat große Auswahl

„Endlich kann man sich wieder zwanglos treffen“, freut sich eine ältere Dame, die mit ihren Freundinnen gekommen ist. Patricia Hermann steht mit ihrer Familie am Kinderkarussell. „Wir sind Kressbronner, da muss man einfach auf den Weihnachtsmarkt.“ Das sehen wohl viele Mitbürger so. Und so trifft man auf viele alteingesessene Kressbronner Familien, die die Weihnachtsmarktzeit wohl auch ein bisschen zum „Wieder-wie-früher“-Erlebnis machen möchten.

Hungrig muss vom Weihnachtsmarkt in Kressbronn niemand nach Hause gehen. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Wer auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, hat eine große Auswahl. Es gibt Allerlei: von selbstgemachter Woll- oder Strickbekleidung über Holzkunstgewerbe, Kerzen, Dekoartikel, Baum- und anderen Schmuck. Die Standbetreiber und Einkaufenden sind gleichermaßen zufrieden. „So originell und vor Ort. Das passt“, sagt ein älterer Herr mit Hund.

Kränze sind schnell vergriffen

Beim Stand des Welt-Ladens lassen sich günstig Lose kaufen – die Gewinnquote ist hoch. Manche können sich die Gewinne sogar raus suchen, und freuen sich über die Auswahlmöglichkeiten. Passend zum Anlass liegen mit viel Kreativität selbst produzierte Adventskränze beim Stand der Landfrauen aus. „Wir treffen uns immer vor dem Weihnachtsmarkt Kressbronn – dann sind 13 bis 15 von uns Frauen am Kranzen“, berichtet Anke Metz. „Bis der Glühwein warm ist“, ergänzt Kollegin Miriam Leuthold lachend.

Für weihnnachtliche Klänge sorgen die Musikschüler aus Kressbronn. (Foto: Olaf E. Jahnke)

An diesem Samstag habe man doch tatsächlich eine Sonderkranzaktion einlegen müssen, denn ungeachtet des Wetters sind am ersten Tag noch mehr Besucher gekommen und hätten alle Adventskränze gekauft. Gut für die Landfrauen, bei Adventskranzpreisen zwischen 30 und 70 Euro. Etwas weniger Andrang herrscht am originellen Schmuck- und Dekostand von Selina Böcher aus Lindau. Sie ist mittelzufrieden, denn da wird wohl mehr geschaut als gekauft.

Ab 18 Uhr wird’s eng

Begehrt sind hingegen die Plätze für die Vorstellung des Wangener Puppentheaters, das in der Unterkirche „Kasperle und das verlorene Weihnachtsfest“ zeigt. Einige Weihnachtsmarktbesucher lassen sich derweil musikalisch vom Streicher-Ensemble der Jugendmusikschule in der Eligiuskapelle auf den Advent einstimmen.

Die Jüngsten sind hingegen ganz besonders begeistert von der lebenden Krippe am Westende des Markplatzes. Die ist zwar noch ohne Jesus, Maria und Josef, dafür faszinieren die Schafe und Esel, die sich zuweilen auch streicheln lassen. An manchen Engstellen ist ab 18 Uhr das Durchkommen nicht mehr ganz einfach, Standbetreiber und Kressbronner Vorweihnachtsfreunde sehen das jedoch gleichermaßen gelassen.