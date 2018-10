Wie beim ersten Ausflug: Jubiläumstour führt nach Oberammergau und Ettal

Ein rundes Jubiläum hat der Sozialverband VdK, Ortsverband Kressbronn, gefeiert: Am 16. Oktober 1948 fand im Gasthaus Rebstock in Kressbronn die Gründungsversammlung des heutigen Sozialverbandes VdK, Ortsverband Kressbronn, statt. Beim ersten Ausflug der Mitglieder im Jahr 1949 wurde eine Aufführung der Passionsspiele in Oberammergau besucht. Schnell war nun die Entscheidung getroffen, zum 70-jährigen Jubiläum wieder an diesen Ort zu reisen.

So fuhren am 16. Oktober gut gelaunte Mitglieder und Gäste des VdK Kressbronn im Reisebus über Füssen nach Oberammergau. Schon die Fahrt mit Blick auf die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, auf die herrlichen Bergkulissen der Allgäuer Alpen und der Ammergauer Alpen war ein Genuss, ist der Pressemitteilung des Sozialverbands zu entnehmen.

In Oberammergau lernten die Reisenden bei einer Führung die Geschichte der weltbekannten Passionsspiele kennen, hörten Musikaufnahmen der Aufführung von 2010 und besichtigten die Freiluftbühne und einige Ankleideräume mit Originalkleidern und Requisiten. Beeindruckend waren die Erläuterungen über den enormen Einsatz der nahezu gesamten Einwohner von Oberammergau, um die Passionsspiele zu ermöglichen, die allein bei den Aufführungen im Jahr 2010 über 500 000 Besucher aus aller Welt anzogen.

Weiter ging die Reise nach Ettal. Im Restaurant Bräustüberl wurde ein zünftiges Mittagessen eingenommen. Auch das Bier aus der Klosterbrauerei mundete. Der Nachmittag wurde zur freien Besichtigung der Klosteranlage mit der barocken Basilika genutzt. Das Café „1330“ in der ehemaligen Ritterakademie des Klosters lockte mit Kaffee und Kuchen. Nach so vielen Eindrücken stärkten sich die Kressbronner mit einem Schluck Klosterlikör, den der Ortsverband Kressbronn anlässlich des Jubiläums spendiert hatte.

Bei der Heimreise leuchtete die Sonne und das Bergpanorama trug zu einem wunderschönen Ausflugstag bei. Der Ausklang fand schließlich im Bauerncafé in Betznau statt.