Widerspruch in sich

Das Regierungspräsidium Tübingen widerspricht sich selbst. Zumindest was die Begründung angeht, warum wichtige Baugrunduntersuchungen erst jetzt in Auftrag gegeben werden. Dass viele Jahre nicht feststand, ob die Uferrenaturierung in der Form umgesetzt werden kann, ist ein sehr schwaches Argument.

Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Untersuchungen ausschlaggebend dafür sind, ob die Renaturierung in der Form überhaupt umsetzbar ist – und zwar ohne Risse in den Häusern der Anwohner. Zeit, um dem See ganz genau auf den Grund zu gehen, wäre in den vergangenen Jahren der Planung und Klagen mehr als genug gewesen. Und die Kosten-Nutzen-Frage stellt sich in diesem Fall auch nicht.