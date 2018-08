Whisky-Schiff legt in Kressbronn ab

Seit zehn Jahren gibt es in Kressbronn schon die Steinhauser-Whisky-Destillerie Brigantia. Seit acht Jahren reift der gleichnamige Single Malt-Whisky in den schweren Eichenfässern und wird nun am 29. September in einer limitierten Auflage von knapp 1000 Flaschen im Rahmen des 1. Whisky-Schiffes an Bord der MS Schwaben der Öffentlichkeit vorgestellt.

Unternehmer Martin Steinhauser sagt im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung: „Am Montag haben wir die exklusiven Flaschen in unserer eigens hierfür umgebauten Abfüll- und Etikettier-Anlage für den Verkauf ab dem 29. September fertigstellen können. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens unserer Destillieranlage von 1890 feiern wir mit einer außergewöhnlichen Schiffsreise die Präsentation der Jubiläumsabfüllung. Neben der Vorstellung dieses Brigantia-Jahrgangs dürfen unsere Gäste an Bord weitere fünf verschiedene Whiskys verkosten, und Fachgespräche mit namhaften Experten, darunter der Autor des Whisky Guide Deutschland und Chefredakteur des Magazins Der Whisky-Botschafter, Heinfried Tacke, führen. Live-Musik und Fingerfood runden das Programm auf der MS Schwaben ab.“

Erst im Frühling hatte Martin Steinhauser vier Whisky-Fässer im Bug dieses Schiffes eingebaut: „Wir erhoffen uns vom Wellengang, der ständigen Unruhe, dem Sauerstoffaustausch aber auch von den Temperaturunterschieden im Sommer und Winter unter Deck eine ganz spezielle Note. Wir dürfen alle auf das Ergebnis dieses Experimentes gespannt sein“, so Steinhauser.