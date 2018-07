Wettergott feiert mit bei „Hock am See“

Auftakt nach Maß: Einen traumhaften Beginn bei bestem Festwetter haben die zahlreichen Besucher am Mittwochabend im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung „Hock am See“ des Musikvereins Kressbronn am Seegarten erlebt. Musikalisch zeigten die jungen Nachwuchskünstler der Bläserklasse und der Blechbläser, dass man durch zahlreiche Probestunden, viel Ehrgeiz und Disziplin seinem dankbaren Publikum eine klang- und stimmungsvolle Freude bereiten kann. Am Donnerstag standen die Holzbläser, der Spielkreis und die Jugendkapelle auf der Bühne und erhielten ebenfalls tollen Applaus.

Neben guter Musik, angeregten Gesprächen und einem idyllische Ambiente mit wunderbarem Sonnenuntergang begeisterte der heimische Musikverein auch mit schwäbischen Köstlichkeiten sowie mit Schmankerl vom Grill.