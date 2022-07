Wettbewerbserfolg: Wohnen und Arbeiten im Bachtobel

Es gibt eine Entscheidung beim Architektenwettbewerb für das geplante kommunale Wohnhaus mit Gewerbeeinheit am Bachtobelplatz im neuen Baugebiet Bachtobel. In der vergangenen Woche tagte dazu das Preisgericht. „Überraschend gab es keinen Sieger, sondern zwei Zweitplatzierte“, schreibt dazu die Gemeinde in einer Presemitteilung.

Die Zweitplatzierten sind die GMS Architekten aus Isny und Architekt Frank Heinz aus Waldkirch. Die beiden Preisträger werden im weiteren Verfahren zur Überarbeitung ihrer Entwürfe aufgefordert und gehen damit in die nächste Runde zur abschließenden Entscheidung.

Gemeinde will selbst bauen

Die Gemeinde Kressbronn plant über den Eigenbetrieb Wohnungsbau und Grundstücksverkehr im neuen Baugebiet Bachtobel neben dem Kinder- und Familienzentrum, am Bachtobelplatz ein kommunales Wohnhaus mit einer Gewerbeeinheit (z. B. Café, Bäckereifiliale) zu errichten. Aufgabe des Architektenwettbewerbs war es, einen Entwurf zu finden, der sich so gut wie möglich in die Gesamtplanung des Baugebietes einfügt, in der Fassaden- und Architekturgestaltung an das Kinder- und Familienzentrum angelehnt ist und die Anforderungen des kommunalen Mietwohnungsbaus erfüllt.

Maximal 60 Quadratmeter

Das Gebäude sollte dabei eine viergeschossige Bauweise vorsehen. Im Erdgeschoss sollte eine ca. 200 m² große Gewerbeeinheit angedacht werden, die über eine Freiflächenbewirtschaftung auf dem Bachtobelplatz verfügt. Hauptelement des Gebäudes sollen Mietwohnungen bis maximal 60 Quadratmeter sein, diese sollten barrierearm und mit mittlerem Ausbaustandard geplant werden. Die Stellplätze werden in der großen Tiefgarage des Kinder- und Familienzentrums untergebracht.

Dem Preisgericht gehörten als Fachpreisrichter die Architekten Prof. Jörg Aldinger aus Stuttgart, Peter W. Schmidt aus Berlin/Pforzheim, Prof. Stefanie Eberding aus Stuttgart, Volker Jeschek aus Ulm/München und Honorarprofessor Nicolas Schwager aus Konstanz an. Als Sachpreisrichter wirkten Bürgermeister Daniel Enzensperger, Gemeinderat David Maier (BWV), Gemeinderat Hermann Wieland (CDU) und Gemeinderätin Martha Dauth (Grüne) mit. Beratend gehörten dem Gremium als stv. Fachpreisrichter die Architekten Arne Rüdenauer aus Stuttgart und Martin Bächle aus Konstanz, als stv. Sachpreisrichter Andreas Wenzler (Sachgebietsleiter für Bau- und Umwelttechnik sowie Vergabewesen), Matthias Käppeler (Amtsleiter Amt für Gemeindefinanzen) und Gemeinderätin Lilly-Olivia Scholl (SPD) an. Als sachverständige Beraterin wurde Caren Seifarth (Sachgebietsleiterin für Liegenschaften und Steuern) hinzugezogen.