Der des Kinderturnens hat in Aalen stattgefunden, nämlich das Landeskinderturnfest des Schwäbischen Turnerbundes. Rund 5000 Kinder aus 150 verschiedenen Vereinen kamen und genossen die Tage, die gefüllt waren mit Eröffnungsparty, Wettkampf, Turni-Gala, Mitmachaktionen, Open-Air-Disco und vielen Schauvorführungen aller Art.

Vom TV Kressbronn war ein kleines Team mit dabei. Am Samstagmorgen starteten die Mädels bei ihrem Wettkampf mit Bodenturnen, Sprung und Minitrampolin. Hier zeigten sie, dass sich das viele Üben gelohnt hat: Maya Philipp erreichte Rang 20 von 81 Teilnehmerinnen mit einer sehr schönen Bodenübung (AK 13 ). Franziska Stehle gelang Platz neun mit einer vollen Punktzahl am Minitramp und Theresa Pfanner Rang zehn mit einem tollen Überschlag am Sprung (AK 14/43 TN). Auch Sanja Bär war gut drauf und landete mit tollen Übungen besonders am Boden auf Platz neun von 31 Starterinnen (AK 15).

Danach hatte man Zeit, um in der Trampolin-Tobe-Halle so manches Gerät und hohe Sprünge auszuprobieren. Die Turngala am späten Nachmittag war wieder eine super Veranstaltung mit tollen Vorführungen.

Der TVK dankt Mirjam Gauger, die für den TVK den Helfereinsatz geleistet hat mit acht Stunden am Bungee-Trampolin und Spider Tower, als Kletterin mit ihrem Know How genau richtig am Platz dort.