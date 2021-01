Werft 1919 in Kressbronn startet Casting für Wohnzimmertalente

Um die neue Werftbühne in Kressbronn auch mit regionalen Talenten zu bespielen, startet die Werft 1919 gemeinsam mit der Brauerei Härle ein Casting für Wohnzimmertalente. „Das Sommerprogramm ist weitestgehend in trockenen Tüchern. Die ersten Künstlerverträge liegen vor und der Kartenvorverkauf soll noch im ersten Quartal 2021 starten. Mögliche Corona-Abstände sind berücksichtigt, die Werftbuben haben einen Plan B“, heißt es in der Mitteilung. Im Zeitraum von Mai bis September werde die Werftbühne auch als Open-Stage-Bühne betrieben. Immer am Sonntagnachmittag können sich Wohnzimmertalente und Musikanten, Comedians, Kabarettisten, aber auch kleine Bands zum Musizieren auf der Werftbühne treffen. Um diese Möglichkeit öffentlich zu machen, startet die Werft 1919 ein Casting und verlost an drei Gewinner unter den Wohnzimmertalenten Bühnenplätze – mit einer Gage von jeweils 400 Euro. Finanziert wird die Gage von der Brauerei Härle, dadurch bleibt der Eintritt für diese kleinen Konzerte frei, so die Veranstalter.

Die Werfthalle biete mit ihrer Öffnung zum See ein besonderes Freiluftgefühl – und die Gäste sitzen trotzdem geschützt in einer denkmalgeschützten Industriehalle, erklären die Veranstalter in der Pressemitteilung. Eingebettet in das Ensemble der Werft 1919 und des gesamten Bodan-Areals wurden drei Hallen der ehemaligen Bodan-Werft durch die Gemeinde Kressbronn und vom Land Baden-Württemberg für rund zehn Millionen Euro saniert. Seit August 2020 werden die Hallen von den drei Brüdern Johannes, Emanuel und Julius Unser als Gastronomie mit Kulturbühne betrieben.