Wenn Schneewittchens Zwerge im Publikum sitzen

In der Konzertmuschel im Schlösslepark gibt es am Mittwoch, 24. August, um 17 Uhr ein Mitspieltheater mit dem Figurentheater Kauter und Sauter. Es wird „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ gezeigt. Es geht um das Spiel von Intrigen der Königin und der sagenhaften Rettung Schneewittchens durch die sieben Zwerge. Es ist der besondere Charme des Theaters Kauter und Sauter, wie es die Nähe zu den Kindern aufbaut und sie dazu aufmuntert, selber mitzuwirken, heißt es in einer Vorschau der Gemeinde Kressbronn. Spontane Zurufe und Vorschläge werden mit einbezogen. Mitsprechen, mitsingen und in kleine Rollen schlüpfen zu dürfen, dass macht das Spiel so vielseitig und spannend. Geeignet für kleine und große Kinder ab drei Jahren, Dauer 45 Minuten. Der Eintritt kostet einen Euro pro Person. Bei Starkregen/Sturm findet die Veranstaltung in der Lände, Seestraße 24, statt.