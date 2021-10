Wenn dein Auto den Führerschein macht…

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Bildungszentrum Parkschule und das Schülerforschungszentrum Friedrichshafen veranstalteten am Montag, den 4. Oktober 2021 einen Vortragsabend zum „Autonomen Fahren“, welches nun mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Herr Schneider-Struben, Rektor des BZP, eröffnete als Gastgeber die Veranstaltung, zu der zahlreiche Schülerinnen und Schüler in die Festhalle gekommen waren und Schulen aus dem gesamten Bodenseekreis per Video-Konferenz zugeschalten waren. Der erste Redner, Prof. Dr. Ing. Andreas Braasch, sprach zunächst das heikle Problem der Unfallzahlen an und dass autonomes Fahren dieses Problem lösen könnte, da Unfälle fast nur noch auf fehlerhaftes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind. Wenn nun der Fahrer durch ein zuverlässiges Fahrsystem ausgetauscht wird, werden die Unfallzahlen in den Keller sinken. Außerdem wurden die fünf Automatisierungsstufen des Autonomen Fahrens genannt und anhand von Beispielen erklärt.

In der anschließenden Präsentation von Herrn Mathias Willmann wurde über die Funktionsweise der autonomen Fahrzeuge aufgeklärt, wie beispielsweise Sensoren andere Fahrzeuge, Fußgänger oder Schilder erkennen oder das System mit Computerprogrammen trainiert wird. Jedoch sind die Technik und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des autonomen Fahrens noch lange nicht ausgereift. Es wird viel geforscht und jeder von uns wird sich früher oder später damit auseinandersetzen müssen. Dass das den Anwesenden bewusst geworden ist, zeigten die Fragen, die sie am Ende eines jeden Vortrags stellen konnten. Die Vortragenden betonten, dass die Herausforderungen der Zukunft vielen jungen Leuten Erfolgschancen bieten können. So manch einer freute sich, dass es nicht ausschließlich auf den guten Schulabschluss ankommt, sondern auf Können und Engagement. Im Anschluss konnten Interessierte am Stand der ifm Sensoren in der Praxis erleben. Mitarbeiter der Firma hatten Modelle aufgebaut und erklärten deren Funktionsweise. Die Veranstaltung war durch die enge Kooperation von SFZ, Bildungszentrum Parkschule und anderen Schulen des Bodenseekreises möglich, federführend organisiert von Herrn Mau und Frau Stoppel vom BZP und Herrn Heide vom SFZ.