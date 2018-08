Wenn Blumen zu Lesezeichen werden

Zehn Kinder haben sich in Kressbronn auf den Spuren von Wasserläufern, Ameisen und Co. gemacht. Die Tourist-Information hatte zur „Expedition mit dem Forscherrucksack“ eingeladen. Ziel waren der Nonnenbach und der Ottenberg, untersucht wurde die heimische Flora und Fauna. Die Expedition hat bewiesen, dass man nicht in die Ferne schweifen muss, um Erstaunliches und Exotisches zu entdecken. Das bietet die Bodenseeregion quasi an jeder Ecke.

Die fünfjährige Mia quiekt laut und springt aufgeregt in den Nonnenbach. Ihre ältere Schwester Lea hat einen Wasserläufer entdeckt und in einem Becher aufgefangen. Das ist spannend, findet Mia und als Beobachter könnte man denken, dass die zehnköpfige Gruppe so etwas Exotisches wie einen afrikanischen Löwen entdeckt hätte. Aber weit gefehlt, die kindliche und jugendliche Neugier ist nicht weniger ausgeprägt, wenn es heißt, die heimischen Tier- und Pflanzenwelt zu untersuchen. „Die Ameisen sind so schnell, dass man die Füße gar nicht richtig zählen kann“, stellt die ebenfalls fünfjährige Isabella fest. In ihrem Forscherbecher, einem Gefäß mit einer Lupe im Deckel, beobachtete sie interessiert das Gekrabbel und entlässt die Ameise nach kurzer Zeit wieder in die Freiheit. Auch das gehört zum Programm der Expedition. Den Teilnehmern einen achtsamen Umgang mit den Tieren zu vermitteln. Tipps zum Umgang mit der Natur gibt das Begleitheft „Der Bodensee – Forschungsheft für echte Forscher und Entdecker“. Die Broschüre richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche und neben Rätseln gibt es auch Aufgaben zu erfüllen. Die Forscheraufträge in der Broschüre umfassen Untersuchungen von Wasser und den Tieren, die darin leben, aber auch die hiesigen Wiesen und Wälder halten einige Überraschungen parat. Aufgaben, wie ein Pflanze zu finden, die gut riecht, Blüten, die drei Farben haben oder etwas zu finden das hohl ist, sind weitere Aufgabenfelder, mit denen sich die Teilnehmer auseinandersetzen können. Mit der Ausrüstung des Forscherrucksacks, bestehend aus zwei Keschern in unterschiedlichen Größen, Becherlupen, einem Kompass, einer großen Lupe, Tüten und Teststäbchen um den pH-Wert eines Gewässers zu bestimmen, gelingt es den Teilnehmern mit ein wenig Geduld Fische, Krebse und Wasserläufer behutsam einzufangen und nach kurzer Zeit wieder in ihr Element zu entlassen. Milena möchte das Teststäbchen ausprobieren und kann anhand der beigefügten Tabelle feststellen, dass der Nonnenbach einen pH-Wert von sieben aufweist. „Und was heißt das jetzt?“, will sie wissen. Das bedeutet, dass der Nonnenbach im ph-neutralen Bereich liegt und somit als sauber eingestuft werden kann. Auch wenn Milena das nicht so richtig versteht, findet sie die bunten Teststreifen aber dennoch schön. Max hingegen würde gerne jedes der Tiere als Haustier mitnehmen, aber am liebsten „würde ich einen Frosch finden“. Der ließ sich zwar nicht blicken, aber dafür winzig kleine Flusskrebse.

Nach der Tour durch den Bach geht es weiter Richtung Ottenberg. Expeditionsleiterin Andrea Schmid hat ein dickes Pflanzenlexikon dabei. „Wir gehen jetzt in den Wald und untersuchen die Tier und Pflanzenwelt“, und damit es auch mit der richtigen Bestimmung klappt, wird das Buch zu Hilfe genommen. Die Teilnehmer sind mit Feuereifer dabei und am Ende dürfen sie einige Blüten und Blätter von Pflanzen einsammeln, die dann auf einen Pappstreifen geklebt werden. Nachdem der laminiert wurde, kann er als Lesezeichen verwendet werden.

Wer die Bodenseeregion erforschen möchte, kann das auch mithilfe des Forscherrucksacks und der Broschüre auf eigene Faust machen. Informationen dazu gibt es in der Tourist-Information in Kressbronn.