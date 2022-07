Weniger Wasser und Spritzmittel, dafür mehr Ökostrom

Vor Kurzem hat eine achtköpfige Gruppe die Agri-PV Pilotanlage des Obstbaubetriebs Bernhard in Kressbronn besichtigt. Initiiert und organisiert wurde der Besuch von den beiden SPD-Kommunalpolitikern Bernd Caesar und Carola Fischerkeller. Die Führung mit Landwirt Hubert Bernhard durch die Photovoltaik-Anlage (PV) war beeindruckend, wie einer SPD-Pressemitteilung zu entnehmen ist. Fachwissen brachten Werner Nuber als Investor in mehrere PV-Anlagen seit dem Jahr 2000, Erwin Bär als Geschäftsführer der Bürger-Solardach GbR Kluftern und Kurt Rogalla vom Markdorfer Sonnenkraft Netzwerk.

2019 habe das landesweite Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und der Einstieg seiner Tochter in den Obsthof Bernhard die Sache ins Rollen, erläuterte Hubert Bernhard. In der Bevölkerung sei die Akzeptanz den rund 5000 Hektar am Bodensee verbauten Hagelnetze gering. Nur einen Bruchteil werde zur Erzeugung von Strom mit Photovoltaik genutzt.

Laut dem Landwirt wäre dies jedoch vorteilhaft. „Wenn ich den Leuten sagen kann: Ich produziere für euch den Strom und schütze gleichzeitig meine Kulturen, dann hat jeder was davon“, so Bernhard. In der Folge brachte der Kressbronner Landwirt die wissenschaftliche und technische Erfahrung der Fraunhofer Gesellschaft, die Förderung der Agri-PV-Technik durch das Land, die Unterstützung des Regionalwerks Bodensee und die Behörden für die Genehmigung des Pilotprojekts zusammen.

Erste Erfahrungen mit der neuen Anlage, die über einer bestehenden Apfelplantage erstellt wurde, zeigten, dass 80 Prozent der Spritzmittel und 50 Prozent der Bewässerung eingespart werden können. Trotz zunehmender Hitzetage durch den Klimawandel blieben die Temperaturen in der Anlage angenehm. Die Äpfel wie auch die Blütenansätze für das kommende Jahr haben sich so gut entwickelt wie in der Vergleichsanlage nebenan, heißt es in der SPD-Mitteilung weiter.

Um die privaten Haushalte von Kressbronn mit Strom zu versorgen, müsse man lediglich 26 der insgesamt 650 Hektar in Kressbronn vorhandenen Hagelnetze durch Agri-PV-Anlagen ersetzen. „Da wir am See bis auf wenige Ausnahmen keinen Wind, aber viele Sonnenstunden haben, ist die Photovoltaik unser Beitrag zur klimaschonenden Stromproduktion. Und die jährlichen Sonnenstunden werden mehr“, betonte Caesar.

Die lichtdurchlässigen PV-Paneele für Agri-PV seien noch kein Standard und daher teurer. Ebenso seien die Module zur Aufständerung gegenüber denen bei Freiflächenanlagen kostspieliger. Beides sollte sich nach Auffassung von Werner Nuber bei größeren Stückzahlen positiv entwickeln, das habe die Vergangenheit gezeigt. Seine erste Anlage im Jahr 2000 hat noch etwa das Sechsfache von dem gekostet, was man heute dafür investieren müsse, berichtet Nuber.