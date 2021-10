Weltladen stellt „Kresskaffee“ vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Allerdings kommen die Bohnen aus Mittelamerika und sie werden bei unserem Lieferanten GEPA geröstet und verpackt. Das „Einheimische“ am „Kresskaffee“ ist das Label. Es wurde von Hagen Binder, früherer Kressbronner Stadtplaner, jetzt Künstler und Philosoph, entworfen und zeigt im Vordergrund eine rote Kaffeetasse auf einem Dalben, dahinter den blauen Bodensee, den Säntis und einen Zeppelin.

„Für mich symbolisiert die rote Farbe das wohlige und anregende Gefühl, was sich bei einer guten Tasse Kaffee einstellt. Die blaue Farbe steht eher für das Fernweh, die Weite, die wir erleben, wenn wir über den See schauen. Schließlich kommen die Kaffeebohnen ja auch von weit her und verbinden uns auf diese Weise mit den Kaffeebauern in anderen Regionen der Welt“ sinniert Hagen Binder. Und Diana Seifert, die Einkäuferin des Weltladens für Lebensmittel ergänzt: „Wir haben für unseren „Kresskaffee“ einen milden, vollmundigen Kaffee gewählt, der unserer Kundschaft schmecken dürfte. Und nicht zuletzt soll das wunderschöne Label ja auch die Verbundenheit mit unserer Gegend zeigen. Für Touristen hat der Kresskaffee sicherlich das Zeug, zu einem beliebten Mitbringsel aus Kressbronn zu werden“.

Von Kleinbauern angebauter und fair gehandelter Kaffee - egal ob mit Kressbonner Label oder ohne - gibt den Produzenten in den Anbaugebieten über faire Handelsbedingungen eine Lebensperspektive und verhindert Landflucht und Verelendung. Dafür setzt sich der Eine Welt Verein mit seiner Bildungsarbeit und seinem Weltladen seit fast 20 Jahren ein.