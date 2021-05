Weltladen Kressbronn beteiligt sich an Tag des Fairen Handels

Am 8. Mai ist der Internationale Tag des Fairen Handels (World Fair Trade Day). An diesem Tag macht die Fair-Handelsbewegung global auf ihre Vision einer gerechteren Welt sowie eines Handels zum Wohle von Menschen und Umwelt aufmerksam. Der Weltladentag ist der politische Aktionstag aller Weltläden und findet immer am zweiten Samstag im Mai statt. Am diesjährigen Weltladentag machen die Weltläden mit #GönnDirWandel auf die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Veränderung aufmerksam. Sie weisen darauf hin, dass es einen grundlegenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft braucht und dass der Faire Handel dabei als Kompass dienen kann. Auch der Weltladen Kressbronn beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne des Weltladen-Dachverbandes. „Weitermachen wie bisher ist keine Option. Unsere Art zu leben und zu wirtschaften ist nicht zukunftsfähig. Die Welt braucht einen Tapetenwechsel!“ So führt Silke Birk vom Vorstandsteam das Motto des bundesweiten Weltladentags ein.

Anlässlich des Weltladentags laden die Weltläden bundesweit dazu ein, selbst aktiv zu werden und den Tapetenwechsel mitzugestalten. Im Rahmen der Aktion #GönnDirWandel erhalten Bürger*innen Impulse, wie sie im eigenen Alltag zu mehr Solidarität, Nachhaltigkeit, Respekt, Gleichberechtigung, Transparenz und Dialog beitragen können und wie sie sich politisch engagieren können. Interessierte finden die bunten Karten als „Wandel to go" im Kressbronner Weltladen zum Mitnehmen. Zusätzlich lädt das Weltladen-Team am Donnerstag, den 6. Mai auf dem Kressbronner Wochenmarkt zum Dialog darüber ein.