Weltladen in Kressbronn beweist seine Solidarität in der Corona-Krise

„Abstand halten“ ist das Gebot der Stunde. Doch im Fairen Handel rückten alle enger zusammen, um die Corona-Krise zu bewältigen, erklärt der Eine-Welt-Laden Kressbronn in einer Pressemitteilung. So fließen zum Beispiel mit der Aktion „#fairwertsteuer“ die Beträge der Mehrwertsteuersenkung in einen Fonds, mit dem Produzenten unterstützt werden.

Die Produzenten des Fairen Handels in Afrika, Asien und Lateinamerika leiden enorm unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Bei umfassenden Lockdowns wie in Indien wurde der internationale und landesweite Verkehr eingestellt und eine weitreichende Ausgangssperre verhängt. Dies führte zu gekappten Lieferketten, heimische und globale Absatzmärkte sind teilweise zusammengebrochen. Dazu Karin Buck vom Vorstandsteam des Eine-Welt-Verein Kressbronn meint: „In dieser schwierigen Situation beweist der Faire Handel seine Stärke als soli-darisches Wirtschaftsmodell entlang der gesamten Lieferkette. Produzentenorganisationen unterstützen ihre Mitglieder auf vielfältige Weise – ein Beispiel aus Kenia: Bei Kiboko Leisure Wear in Nairobi konnten notleidende Arbeiter und Arbeiterinnen über den firmeneigenen Sozialfonds kurzfristig unterstützt werden.“ Bestückt werde der Sozialfonds unter anderem durch die Fair-Trade-Prämie, die wesentlicher Teil der Preisgestaltung im Fairen Handel ist. Auch die Fairhandels-Importeure in Deutschland, Lieferanten der rund 900 Weltläden, haben ihre Produzenten mit Vorauszahlungen bei der Aufrechterhaltung der Bestellungen unterstützt. Sie seien damit ein großes wirtschaftliches Risiko eingegangen, da nicht abzusehen war, ob die Weltläden die Waren unter den Bedingungen das Lockdowns in Deutschland verkaufen können, heißt es weiter.

Mit viel Engagement halten die überwiegend ehrenamtlich Mitarbeitenden den Weltladen in Kressbronn offen. So schaffen sie einen Absatzmarkt für die Waren der Produzenten und ihrer Lieferanten. „Dank unserer treuen Kundschaft und auch vieler Neukunden sind wir bislang ganz gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagt Max Schuh vom Vorstandsteam des Eine-Welt-Verein Kressbronn. „Viele Menschen suchen in der Krise nach etwas Sinnvollem. Ein Einkauf im Weltladen oder ein Engagement bei uns stärkt benachteiligte Produzenten im Süden, denn sie sind dringend auf den Verkauf ihrer Waren angewiesen“.

Mit der Aktion „#fairwertsteuer“ verstärken Weltläden und Kunden noch ihre internationale Solidarität. Dabei wird die Mehrwertsteuersenkung nicht an die Kunden weitergegeben, sondern kommt über einen Fonds Produzenten im globalen Süden zugute.

„Für uns als Weltladen Kressbronn war schnell klar, dass wir uns an der Aktion finanziell beteiligen“, erklärt Silke Birk vom Vorstandsteam. „So können wir die Produzenten stärken, damit sie und ihre Organisationen die Krise hoffentlich gut überstehen und wir weiterhin fair hergestellte und gehandelte Waren in Kressronn verkaufen können.“