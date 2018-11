Weinbrenner-Single-Arabzadeh planen Umbau

Die Architekten Weinbrenner-Single-Arabzadeh aus Nürtingen werden die Planungen für die Modernisierung und Aufstockung des Parkschulzentrums übernehmen. Das hat der Gemeinderat mit den Gegenstimmen von Grüne und GUBB mehrheitlich entschieden. Wenn alles nach Plan läuft, soll der erste Bauabschnitt bereits im kommenden Sommer über die Bühne gehen.

Wie berichtet, hatte die Gemeindeverwaltung im Haushalt 2018 lediglich eine Oberflächensanierung des Altbaus des Bildungszentrums in Höhe von zwei Millionen Euro vorgesehen. Während der Bestandserfassung entstand dann aber die Idee, den benötigten zusätzlichen Platzbedarf über eine Aufstockung des Altbaus zu realisieren – was auch der Gemeinderat begrüßte und dem Vorhaben im März zustimmte.

Das Büro Kohler-Grohe aus Stuttgart wurde zudem beauftragt, das Verfahren zur Findung eines geeigneten Architekten durchzuführen. Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin das Verfahren vorbereitet und am 21. Juni im europäischen Amtsblatt veröffentlicht. „Bis zum Bewerbungsschluss am 23. Juli sind 15 Bewerbungen eingegangen. Als Zulassungs- und Wertungskriterien wurden unter anderem die Leistungsfähigkeit wie Umsatz und Personalstruktur, die fachliche Eignung, beispielsweise durch Referenzobjekte, und die Qualitätssicherung mithilfe von Referenzschreiben und Zertifikaten abgefragt“, wie Andreas Wenzler vom Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte.

Die drei Erstplatzierten – die Architekten Weinbrenner-Single-Arabzadeh aus Nürtingen, die GMS Freie Architekten aus Isny und die Swiatkowski-Suerkenper-Architekten aus Stuttgart – wurden am 17. September zu den fachlichen Verhandlungsgesprächen ins Rathaus eingeladen, wo fachspezifische und projektbezogene Auswahlgespräche mit den Bewerbern stattfanden. „Gesprächs- und Wertungsinhalt war hier unter anderem Projektorganisation, Projekteinschätzung und Vorgehensweise, Projektmanagement, Honorarangebot und der Gesamteindruck des Planungsbüros. Die Verhandlungsgespräche flossen erneut in eine Bewertungsmatrix“, so Andreas Wenzler. Auf dem ersten Platz landeten schließlich die Architekten Weinbrenner-Single-Arabzadeh aus Nürtingen, die bereits mit der Planung auf dem Bodan-Areal beauftragt sind (die SZ berichtete).

Ein Umstand, den die Grünen eher unglücklich fanden: Rechtlich sei die Platzierung wohl in Ordnung, aber der gesunde Menschenverstand würde einem mit Blick auf die „34 Verstöße beim Hausbau auf dem Bodan-Areal“, wie Silvia Queri meinte, wohl von einer Beauftragung abraten, weshalb die Grünen zusammen mit Martina Knappert-Hiese (GUBB) gegen den Beschluss stimmten. Mit dem Verfahrenssieger sollen nun die entsprechenden Honorarverträge abgeschlossen und die weiteren Planungsschritte eingeleitet werden.

Wie Andreas Wenzler ankündigte, steht im Januar die Planung auf dem weiteren Programm, im Frühjahr sollen dann die Ausschreibungen erfolgen und im Sommer schließlich der erste Bauabschnitt beginnen. „Wir müssen ganz gehörig Gas geben“, fasste Andreas Wenzler zusammen – denn wegen der Zuschüsse müsse die Maßnahme bis Ende 2020 fertig sein.