Weggewischte Argumente sorgen für Politikverdrossenheit

Am Ende eines mit spannenden Diskussionen gefüllten Abends ist am Mittwoch Hubert Max Schuh nach 20-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender des BUND-Ortsverbands Kressbronn verabschiedet worden. Einen Mann mit Kraft und Power, aber auch mit Ecken und Kanten nannte ihn sein Stellvertreter Hans Güde. Vorgestellt hat sich die neu gewählte Vorsitzende Gisela Rinné als gebürtige Kressbronnerin, die es wieder nach Kressbronn gezogen habe. Ein Studium der allgemeinen Agrarwissenschaft und ihre Tätigkeit als Diplomingenieur für Landschaftsplanung und -pflege wie in der Erwachsenenbildung für das Ministerium für Bildung und Forschung prädestinieren Rinné für das neue Amt. Gerne bringe sie sich jetzt im Ruhestand in den BUND ein, freue sich auf gute Gespräche und hoffe auf Konsens. Mit ihr zählen Hans Güde und Sue Medford zum Leitungsteam.

Der BUND hatte zu dem Treffen Kressbronner Bauern samt Kreisbauernobmann eingeladen, dazu Güde: „Wir wollen kein Feindbild, sondern ein Gespräch mit der Landwirtschaft.“ Gerade wegen des vom BUND begrüßten Artenschutz-Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ herrschen bei den Bauern Ärger und Politikverdrossenheit. Hubert Max Schuh leitete souverän die Diskussion.

Wenn Menschen, die sich intensiv in eine Problematik eingearbeitet haben, ihre Argumente von der Behörde mit dem Vermerk „nicht relevant“ zurückbekommen, wenn die Einwände des BUND einfach weggewischt werden und die Behörde nicht einmal ansatzweise den Versuch gemacht hat, ihre eigene Haltung zu begründen, dann fühle man sich der Obrigkeit, der Willkür von Beamten hilflos ausgeliefert. Ebenso machtlos sehe sich auch die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt. Klageweg? Für einen Ortsverband zu teuer, daher fürchte die Naturschutzbehörde von dieser Seite auch keine Gegenwehr. Damit macht sich eine Politikverdrossenheit breit.

Wenn ein Biologe wie Heiko Kling nachweist, dass die Zertifizierung von Palmöl, das die Gemeinde fürs Blockheizkraftwerk einsetzt, keineswegs eine Garantie dafür bietet, dass Mindestanforderungen wirklich eingehalten würden, dann wird es bedenklich. Ebenso wenn Forderungen nach Einstellung des Verbrennens von Palmöl und nach dem Bemühen um Alternativen nicht gehört werden. Im Falle Glyphosat entstehe der Eindruck, dass etwas verboten wird, ohne dass man die Folgen, die Auswirkungen anderer Techniken abgewogen habe. Das Unkrautvernichtungsmittel wird 2023 ganz verboten, doch was kommt als Ersatz? Da ist man von der Qualität der Demokratie im Lande nicht mehr überzeugt.

An diesem Abend wurde deutlich gemacht, die gesamte Vorgehensweise in punkto Umwelt und Landwirtschaft gründlich zu überdenken. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass heutige Landwirte in einem Netz von Vorschriften leben und arbeiten müssen, in dem sie sich eigentlich nur verheddern können. Dass sie von ihrer Arbeit auch leben können müssen, dass sie nicht zu „Schundpreisen“ produzieren können und wollen, klang immer wieder an. Vieles ist faul, aber Hubert Max Schuh gelang es, dennoch Optimismus zu verbreiten. Das Gespräch soll weitergehen.